Yolanda avala el fraude

Los 1.300 panolis que se han presentado este año al premio Planeta demuestran que los autores de ficción viven en un mundo de ficción. ¿Qué lleva a un escritor a presentar su novela a un concurso que sabe de antemano que lo va a ganar alguien que sale en la tele, muy concretamente en las de Atresmedia? Tal vez el impulso que nos lleva a todos a comprar un décimo de lotería, aunque con más probabilidades de que caiga la breva que en este caso.

No será porque no está escrito. Acabo de leer Personaje Secundario, unas mil páginas de egocentrismo en que Enrique Murillo, quien ha practicado todos los oficios en el mundo de la edición, intenta desmentir el título de su propio libro atribuyéndose un papel principal en la historia de editoriales como Anagrama, y grupos como Random House y Planeta, o sea, casi todo lo que hay en nuestras estanterías. Para lo que nos ocupa, detalla muy pormenorizadamente su búsqueda de autores adecuados para el Premio Planeta, prescindiendo, claro, de quienes enviaban sus manuscritos al concurso. Almudena Grandes y Rosa Montero lo rechazaron en una de las ediciones a pesar de que Murillo se trasladó de Barcelona a Madrid para ofrecérselo sucesivamente en mano. Al final se lo dieron a uno que no tenía la novela acabada y al que el propio editor ayudó para que la concluyera en fecha.

Pero no hace falta acudir a este Murillo. Allá por 2003, lo contó todo con pelos y señales Rafael Borrás, el mejor editor que ha tenido Planeta, en sus memorias, La batalla de Waterloo, publicado por Ediciones B, es decir, por una editorial que no era de Planeta.

Los informativos de Antena 3 y de La Sexta, que pertenecen a este grupo, crean expectación antes del fallo, aun sabiendo como sabe todo el mundo que el premio está dado de antemano, lo que hace sospechar del rigor del resto de las noticias. Y el premiado o premiada se hace de nuevas a pesar de que un mes antes se ha comprado un traje para la gala. Y luego está lo más chusco: Yolanda Díaz avalando el montaje, lo que da prueba, por si no fuera suficiente con el insolvente ministro Urtasun, de la consideración que tiene cierta izquierda sobre la cultura.