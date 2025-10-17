Probablemente era interesante revisar, en los tiempos trumpianos y con cierta perspectiva, la lucha por los derechos civiles de la generación de los sesenta. Eso es lo que hace Una Batalla Tras Otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson que se puede ver estos días en los cines. Es una película mediocre, que no figurará entre lo mejor de la filmografía de su director. Lo mejor y lo peor de la película es la actuación del actor Sean Penn, que ha envejecido peor en lo actoral que en lo físico, pues exhibe un estado de buena forma claramente impropio de su edad.

La película está basasa en una novela de Thomas Pynchon, y se centra en la improbable relación de un racista oficial de la ‘migra’ (el cuerpo paramilitar encargado de la contención y persecución de la inmigración ilegal) y una activista negra miembro del movimiento 75 Fench. El nombre remite al cañón francés de 75 mm clave en la primera Gran Guerra, y a un famoso cóctel. Basta saber que muchos estadounidenses asocian lo francés con la contestación y la revolución, probablemente por el movimiento de Mayo del 68, que coincidió con los años en que los jóvenes estadounidenses iniciaron su contestación contra el reclutamiento forzoso para combatir en Vietnam. También fue la época en la que operaron grupos seudorevolucionarios con nombres no menos exóticos como el Ejército Simbionés de Liberación, cuya hazaña más conocida fue reclutar para su causa a una de sus víctimas, Patricia Hearst, multimillonaria hija de un conocido magnate.

La película se convierte por momentos en una comedia de humor negro, y ahí radica su máxima virtud. Una vez superados los momentos pretenciosos en loor de la revolución pendiente, comienza la farsa de la persecución con secuencias por momentos desternillantes, con un Leonardo de Caprio en su vis más cómica corriendo la mayor parte del tiempo vistiendo un atrabiliario albornoz fuera de contexto. De hecho, la película tiene por momentos ritmo de slapstick, al estilo de la persecuciones del cine mudo. A pesar de que no es ni mucho menos perfecta, la película te permite disfrutar durante un par de horas muy entretenidas.