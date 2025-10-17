El cuervo y la casa

Cría cuervos y te sacarán los ojos y que el enemigo siempre está dentro de casa son dos afirmaciones tan ciertas como crueles. La primera de ellas, es un refrán español que advierte sobre el riesgo de ayudar o cuidar de alguien que, en lugar de agradecértelo, te traiciona. Viene a cuento de que el amoroso Sánchez confió, endulzó, acarameló, ensalzó y encumbró a Santos y Ábalos, y ahora le pueden sacar los ojos. El famoso Peugeot y sus viajes por España le va a salir caro. Sus dos manos derechas, le han salido entre cuervos y ranas. Lo están dejando a los pies de los caballos de toda Europa y de su partido, que son los primeros que le van a dar coces cuando deje de mandar. Dicen que ya con anterioridad Óscar López maniobró para usar las saunas del padre de Begoña contra Sánchez en las primarias. Un adelantado de la historia.

Le sacarán los ojos, por el ánimo torticero de tocar poder, ocupando el hueco que dejará antes o después Sánchez, a pesar de que su propósito es ser candidato nuevamente, para poder seguir viviendo así. Aunque, si no quiere hundir del todo al Partido Socialista, cuyos idearios de solidaridad y transparencia, son justo lo contrario a lo que está haciendo su actual secretario general, mejor será que deje paso a otro/a/e. Dice que su gobierno es claro y transparente. Por eso, aún no sabemos por qué echó a Ábalos del gobierno, aunque lo intuimos, visto y oído a la UCO, a Aldama y a la exmujer de aquél. Tampoco sabemos qué pasó con el apagón y ya se anuncia la posibilidad de otro. ¡Dios nos coja iluminados! Por supuesto, no conocía los trapicheos de sus dos números dos, con la inestimable colaboración como artista invitado de Koldo que, al parecer, y a la postre, era quien mandaba y organizaba, con sobres o sin sobres, con amigas o sin amigas para su jefe, y hasta con bajada de chistorras, soles, lechugas y folios, para repartir en Madrid. ¡Aldama no mentía! Y tampoco sabemos nada sobre la financiación ilegal, que no está por ahora probada, a pesar de que aparecieran sobres con el anagrama del partido, y a pesar de que una señora dijera que llevaba a la sede del mismo, dinero en bolsas (¿recuerdan a la despechada exmujer de un exalcalde de Marbella y sus bolsas de basura?, pues eso, como diría Sánchez). Y qué me dicen de la flotilla, ¿qué pasó con ella? Ignoramos si las personas que fueron eran las idóneas, si estuvieron protegidas militarmente, si fueron tratadas con desprecio, o si les ataron las muñecas y les vendaron los ojos, o si hubo maltrato psicológico. Y, sobre todo, quién pagó los viajes de ida y vuelta. Portugal va a cobrar a sus cuatro nacionales integrados en la flotilla de Gaza la factura de los vuelos de regreso, aplicando la normativa consular que les obliga a ese abono porque fueron bajo su responsabilidad. En España, a pesar de que es de aplicación la misma normativa que en Portugal, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido que no reclamará a los miembros de la flotilla el coste del billete de avión, ni el del operativo militar desplegado para su repatriación. Pagaremos pues todos nosotros, como buenos quijotes, esos gastos, incluido la movilización del avión A400M desde Atenas, a pesar, como digo, de que la normativa vigente estipula que las ayudas consulares excepcionalmente serán reembolsadas a las arcas públicas. Y encima, no sabemos en qué ha beneficiado a Palestina la flotilla, o solamente sirvió para cabrear aún más a Israel. ¡Qué barato se viaja cuando pagan otros!

La segunda de las afirmaciones era que el enemigo siempre está dentro de casa (san Mateo, acerca de la fechoría de la serpiente en el Paraíso). Si no, que se lo digan a Ábalos cuando su exesposa sale en TV contando que pidió perdón a sus hijas por el padre que les había dado, amén de largar de todo sobre la vida del exministro. Bolsas, sobres, besos, ternura, qué derroche de buena vida, ¡cuánta locura!, como diría Ana Belén. Están saliendo a la luz las trapisondeadas de ese trío (solo tres… por ahora), que obtuvieron resultados positivos, hasta que se les ha acabado su buena suerte. La UCO es muy buena investigando y es tan insobornable como lo son los jueces en general y en particular los magistrados del Tribunal Supremo, que en silencio y paso a paso están dejando al descubierto la trama de aquellas personas que llegaron a los cargos públicos no a servir sino a servirse.