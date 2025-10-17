Hace unos días que ha nacido el nieto de unos amigos, y no es el primero que nos pilla cerca. Parece mentira, sí, pero siento esa etapa cada vez más próxima. Así que prefiero cerrar los ojos, y no pensar si la cercanía que noto es porque estoy rodeada de abuelos jóvenes, o porque ya no soy tan joven, así que quedémonos con la incógnita. Y realmente, si por mi edad fuera, aún me queda mucho tiempo aunque ya no sea una veinteañera. El caso es que estoy lo suficientemente cerca como para ver cómo ha cambiado el rol de los abuelos. Ya no hay abuelos de puro y periódico en el salón, o de gayao en el bancal. Los abuelos de ahora son abuelos 2.0, y están a años luz de aquello.

Que los abuelos de ahora son más jóvenes que esas figuras patriarcales del abuelo tradicional lo puedes ver en muchas cosas. Sin ir más lejos, a los abuelos 2.0 los puedes encontrar en un concierto y no desentonan. Quien dice concierto, dice crucero, o cualquier otra clase de vacaciones. Y eso es porque los sesenta y pico de ahora son los antiguos cincuenta...y a esa edad, queda media vida por delante. Tal cual.

Pero no sólo son abuelos 2.0 por ser jóvenes. Los abuelos 2.0 son una nueva generación que ha nacido con la revolución tecnológica. Esa que nos ha hecho avanzar globalmente hasta el infinito, la que nos permite llegar a todas partes sin sabernos el camino. La que hace que puedas comprar lo que quieras, donde quieras, y que te lo traigan a tu casa. Esta revolución que, valga la redundancia, está revolucionándolo todo, es la que ha alumbrado a esta nueva generación de abuelos.

Porque la revolución tecnológica ha traído muchas cosas, gracias a Dios casi todas muy buenas. Pero la cantidad de ajustes que suponen esas bondades, y la velocidad a la que se producen, ha desembocado entre otras cosas, en poner patas arriba los trabajos y los salarios de los jóvenes. La economía no soporta el miedo ni la incertidumbre, así que los nuevos padres de ahora sufren las consecuencias de tanto avance. Cuesta entender que nuestros padres tenían antes de los treinta una casa en propiedad, y que los que son padres ahora, apenas puedan pagar un alquiler entre los dos... Pero es que nuestros padres no comían casi nunca fuera. Jamás, o muy esporádicamente, viajaban, y menos al extranjero. El coste de la vida era menor, porque había menos calidad de vida, simplemente.

El caso es que ha evolucionado todo, menos los sueldos. Y ahí es donde han salido al rescate los abuelos 2.0. Ellos son analógicos, llevan de serie el saber lo necesario de cuidar y de atender. No es que los padres de ahora no sepan. No es que sean inmaduros. Es que no dan a basto. Y eso los abuelos 2.0 lo ven y lo saben. Yo veo a estos abuelos acompañando a los nietos, y a los padres. Siempre pendientes de colegios y de comidas. De patinetes y de domingos de fiesta. Son abuelos 2.0. Quiere decir que son abuelos cronológicos, pero padres para todo lo demás.