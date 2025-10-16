Le han dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Hay gestos que devuelven la fe en la justicia, aunque lleguen tarde o parezcan imposibles. Este reconocimiento no es solo para ella, sino para todo un pueblo que ha resistido con dignidad la tiranía de Chávez y Maduro: «No me lo gané, lo ganamos todos los venezolanos», dijo al conocer la noticia. El reconocimiento de su resistencia pacífica frente a un régimen autoritario es también una victoria para la democracia mundial en plena era de retroceso democrático. La noticia me emociona y me alegra la semana. Lo mismo que me entristece comprobar cómo en las redes también se hace de esto una trinchera. El Gobierno ni siquiera la ha felicitado. Pablo Iglesias ha dicho que es como si le hubieran dado el premio a Hitler. Una comparación tan grotesca como reveladora: para él, Machado es una golpista, lacaya de Trump, enemiga de un régimen, a su parecer, respetable.

Según el World Justice Project, Venezuela ocupa el puesto 142 de 142 países en Estado de derecho (corrupción, violación de derechos, abuso de poder). Es el último país del planeta en ese ranking. No hay peor lugar para la justicia ni tierra más castigada por el abuso del poder. ACNUR calcula que 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país buscando protección y una vida mejor mientras que los que se han quedado malviven en la pobreza. Son cifras que deberían bastar para desarmar cualquier discurso de indulgencia con la tiranía.

Cuando Maduro perdió las elecciones presidenciales por un amplio margen, manipuló el recuento, se negó a abandonar el poder y desató una nueva oleada de represión. El expresidente Zapatero estuvo allí como observador y fue testigo directo del fraude. Sin embargo, optó por el silencio cómplice. El Gobierno español tampoco ha estado ahora a la altura de este momento crucial. Su indiferencia por Machado apenas oculta la sospecha de las simpatías de la izquierda española con la dictadura venezolana.

Esta no debería ser una cuestión de izquierda o de derecha, sino de ser demócrata o no serlo. Y Machado lo es, con la fuerza y la legitimidad que le dan los largos años de lucha por la libertad frente a la maquinaria represora del chavismo que le ha llevado a vivir en la clandestinidad y desde donde lleva meses lanzando mensajes de esperanza y reconciliación: «Propongo un proceso de reencuentro y de perdón basado en la justicia y sin ningún tipo de resentimiento».

Este tipo de premios contribuyen a dar o quitar prestigio internacional a un régimen político y sin el cual difícilmente puede sobrevivir. Son gestos y símbolos que, como se ha visto en Palestina, empujan la historia en una dirección u otra. Por eso no es inocuo apoyar, permanecer al margen o criticar. Cada gesto cuenta. En este caso, el Nobel a María Corina Machado es un momento de luz en la oscuridad del mundo, una luz arrojada sobre una mujer valiente y sobre su ejemplo de coraje moral y de lucha por la libertad. Como ha dicho el comité del premio: «La democracia depende de las personas que se niegan a permanecer en silencio, que se atreven a dar un paso adelante a pesar de los graves riesgos».