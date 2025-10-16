Jetas sin tarjetas

Parece que José Luis Ábalos vivió cinco años sin sacar dinero del banco ni por ventanilla ni por cajeros. En Murcia conocemos al menos a dos expolíticos que, según las respectivas instrucciones judiciales, también gozaron de ese milagro, y por más años. Y eso que uno de ellos disponía de casi un centenar de cuentas bancarias, y otro, a juzgar por su patrimonio, no se caracterizaba precisamente por vivir como Diógenes de Sinope.

Mi abuelo, que era un agricultor receloso de todos los oficios que no fueran el suyo, especialmente de los urbanos, guardaba su dinero en un doble fondo de la caja redonda que contenía su sombrero de boda, encerrado en un armario cuya llave llevaba siempre consigo. No concebía entregar el dinero que había obtenido con el dolor de sus riñones a unos señoritos desconocidos. Los conceptos letra de cambio, pagaré, cheque, depósito, cuenta corriente, libreta de ahorros y otros de esa jerga le eran completamente desconocidos. Y pagaba sus impuestos en mano, sin transferencia, palabra que tampoco estaba en su vocabulario. Sencillamente, detestaba los bancos. «Son unos usureros», me aleccionaba.

Hace años, una familia de etnia gitana cuyos integrantes vivían de la caridad en un pueblo de la Región, fue agraciada con un sustancioso premio de la Lotería y los bancos la rondaron con insistencia. Uno de ellos consiguió del patriarca que se abriera una cuenta en la sucursal mediante un pacto: una vez al mes, el representante de la familia acudiría a la oficina, donde le debería ser mostrado el importe del premio en billetes. Durante varios meses, el banco enviaba un taxi al pueblo para recoger al anciano y trasladarlo a Murcia, donde en la central le abrían la caja fuerte y le permitían observar y contar los fajos de su propiedad. Pero para el banco empezó a ser una operación penosa, pues antes de la visita debía reunir el dinero trasladándolo desde otras oficinas, y la familia de la suerte debió acabar confiando en el sistema financiero, antes que nada por razones prácticas, pues el importe del premio no les cabía bajo el colchón.

Pero lo de Ábalos y otros políticos murcianos alérgicos a los cajeros automáticos no parece ser por objeción a las tarjetas, sino más bien cosa de jetas.