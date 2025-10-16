De camino a la inmortalidad

Doy fe de que la serie Alien Earth recién estrenada en Disney Channel resulta ser una obra maestra a la altura de otras obras maestras de la misma saga, como la película original, la segunda parte o la impactante Prometheus, una precuela que supuso una revitalización de la franquicia del xenomorfo más temible de la historia del cine. Pero no escribo aquí para interesar a los lectores por el visionado de la serie, limitado a los subscriptores de la plataforma, sino porque sus protagonistas, aparte del monstruito de cabeza enorme y otros que le acompañan en esta producción, son niños cuyos padres deciden aceptar que el contenido de su mente se transfiera a un cuerpo sintético ante su inminente muerte por enfermedad. Como su cerebro no envejece, son niños atrapados en un cuerpo de adulto.

Si algo está claro a estas alturas es que la búsqueda de la inmortalidad es un objetivo que los seres humanos han perseguido desde que la conciencia del yo y de la mortalidad se impusieron por conveniencia evolutiva sobre el cerebro de los primates con los que compartíamos herencia genética. La respuesta de siempre ha sido las religiones organizadas, de las que el cien por cien comparten de una forma u otra la negación de la muerte como conclusión de la existencia.

Hasta que hemos llegado a la ciencia que todo lo puede. ¿Y por qué no va a poder con la vejez y la muerte? En este momento, los inversores de riesgo están apostando ingentes cantidades de dinero para inventar fórmulas que detengan el envejecimiento celular, que al parecer es la clave para mejorar y alargar la vida al menos unas décadas.

Pero la solución definitiva para la muerte puede solo venir de una tecnología que permita transferir el cerebro como órgano, o al menos la memoria en él contenida, a un cuerpo sintético, probablemente una y otra vez cuando la entropía vaya haciendo de las suyas. Si ese empeño merece la pena, si es algo bueno para nuestra especie o si incluso nuestros recuerdos son nosotros, serán preguntas que el tiempo responderá. De momento no hemos pasado de Frankenstein y la ciencia ficción.