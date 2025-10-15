De ingenieros y abogados

Dan Wang, un profesor de Stanford nacido en China y que conoce profundamente la realidad de este país y la de Estados Unidos ha escrito un apasionado e interesante libro sobre las diferencias entre los países hegemónicos en este momento de la historia: la China de Xi Jinping y el Estados Unidos de Donald Trump. Su tesis es que China es un país de ingenieros obsesionado por construir, mientras que Estados Unidos es un país de abogados cuya máxima especialidad es obstruir. De ahí el título del libro: Breakneck: China’s Quest to Engineer the future que podría traducirse como: Sin aliento: el afán de China por modelar el futuro. O algo parecido. Y es que si algo distingue a China es su capacidad demostrada por construir y fabricar cualquier cosa en un tiempo récord. El libro recuerda la anécdota de un grupo de chinos que visitaban las obras para extender una línea de metro de Nueva York. Nadie les pudo convencer de que los portavoces de la constructora hablaban con naturalidad de seis años para su terminación. En China, más allá de seis meses era un plazo incomprensible.

China ha construido solo en treinta años lo que a Estados Unidos le costó un siglo, desde finales del siglo XIX hasta finales de los años sesenta. Después de que los demócratas, con sus batallas por los derechos civiles, llegaron a la convicción de que todo se podía alcanzar u obstruir con buenos abogados, Estados Unidos pasó a dejar de construir e incluso reparar lo que ya había construido. La protección del medio ambiente o de los derechos adquiridos por los potenciales afectados que dio lugar a la definición de nimbys (not in my backyard), que podemos traducir libremente por: sí, pero lejos.

Lo curioso es que lo mismo sucede en Reino Unido, pero las consecuencias no son tan dramáticas porque los buenos abogados no son tan abundantes. Por comparación, el Estado chino no respeta ningún derecho adquirido ni tiene ningún respeto por el medio ambiente. Si no, que se lo digan al millón y medio de ciudadanos desplazados de sus casas porque estorbaban a la construcción de la Gran Presa de la Tres Gargantas.