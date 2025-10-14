UMU: donde los rectores entran por la izquierda y salen por la derecha

Quizás sea una metáfora de lo que está ocurriendo en la sociedad, pero resulta paradójico que la mayoría de los últimos Rectores de la Universidad de Murcia se alzaron con el cargo con un claro componente social y progresista, en cambio, de lo que no hay duda de que todos están saliendo por la puerta derecha de la institución.

Pero lo que está ocurriendo actualmente en una institución como la Universidad pública, donde con más de medio año de antelación, el actual responsable haya anunciado su fichaje por otra institución como es la Croem, la patronal empresarial, y no haya dimitido nombrando una gestora, o haya convocado elecciones inmediatamente, es el ejemplo más de la decadencia en la que las universidades públicas llevan años paseando sin rubor.

Desde el Rector de la Universidad de Salamanca, al nombramiento contra todo criterio objetivo e imparcial por parte de la Complutense otorgando a un personaje como la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ‘Alumna Ilustre’, pasando cómo no, por aquel recibimiento con ‘trompetas y clarinetes’ al que fuera Alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, como catedrático ante el asombro de muchos de sus compañeros. Eso sí, todos callaron ante semejante disparate.

Pero quizás, la universidad, es un fiel reflejo del país, donde el pensamiento crítico es denostado, la polarización bate récords y algunos siguen utilizando la institución como si fueran cortijos.

La endogamia en la Universidad es grotesca, hay apellidos que han hecho de la institución la prolongación de su propia estirpe. Los Borbones, los Austrias, los Orange, etc., tienen aquí sus homólogos, y cuando eso ocurre, la decadencia y la decrepitud se convierte en lo cotidiano, y lo peor de todo, es que son conscientes de ello y todos lo han asumido con naturalidad.

Los másteres, como todos sabían cuando el plan Bolonia era contestado por una parte importante de la comunidad estudiantil, denunciaban su mercantilización, al final se han convertido en un simple ‘sacaperras’, llegando algunas universidades a configurar un auténtico negocio perverso, como ocurría en la Universidad Juan Carlos I.

Hace ya mucho tiempo que la universidad dejó de ser punta de lanza de la cultura, el laboratorio de ideas dio paso a un cajero automático, y el conocimiento crítico alquiló sus aposentos a un fondo de inversión.

Solo así se entiende que cada vez más, las universidades públicas, por lo menos sus rectores magníficos, siguen llevando el barco a estribor, hasta que un día encalle, pero entonces será demasiado tarde.