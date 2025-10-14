Y el ganador del Nobel de la Paz es...

La mejor metáfora para representar a Donald Trump es sin duda la del bebé mal encarado que los manifestantes británicos pasearon en forma de globo por las calles de Londres para protestar por su primera visita. No hay que descartar que esa forma infantil de ser, de pensar y de manifestarse le hayan granjeado la admiración de esa parte de la sociedad americana cuyo nivel de educación y sofisticación solo es comparable a la de un párvulo chino o europeo. Hartos de las élites demócratas, distantes e incomprensibles, los deplorables (expresión utilizada por Hillary Clinton y que probablemente le costó la presidencia) se encuentran encantados con un Trump al que se pueden criticar muchos cosas, menos la de que no se le entienda.

Por eso da hasta pena que al ‘bebé Trump’ no le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, a pesar de que muchos, incluido él mismo, lo postularan para el premio. Es normal que no se lo hayan otorgado, entre otras cosas porque los premios Nobel suelen darse con cierto margen temporal para dar tiempo a consolidar los merecimientos del premiado. Y no hay que olvidar que la gente seria respeta las formas y las reglas. En este caso, la candidatura debería haber sido sometida a consideración antes de fin del año pasado, cosa que hacía literalmente inviable la concesión a Trump para 2025.

La negociación sobre Gaza ha demostrado que solo alguien con tanto poder sobre las partes como un presidente de Estados Unidos podía forzar a las fuerzas enfrentadas en Palestina a llegar a un acuerdo, sobre todo después de que Israel ha demostrado que la derrota de Hamas estaba por encima de cualquier consideración legal y humanitaria.

Hamas ha tenido que rendirse forzado por la indiferencia (o clara oposición) de los países árabes ante sus métodos y la derrota sin paliativos de su gran patrocinador, la dictadura iraní de los ayatolas. Ojalá Donald Trump siga persiguiendo el Nobel de la Paz (esta vez de forma ordenada y cumpliendo las normas que establece el jurado) y nos traiga para conseguirlo la paz en Ucrania en lo que resta de este año.