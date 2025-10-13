Los tiburones drogados

En verano de 2024, biólogos marinos del Instituto Oswaldo Cruz de Brasil comunicaron que doce de trece tiburones examinados en las costas cercanas a Río de Janeiro habían dado positivo en cocaína. Lo llamativo era que las concentraciones en el hígado y músculos de los escualos eran mayores que las registradas en otros animales marinos. Estudios posteriores llevados a cabo en el Golfo de México han encontrado también restos de opiáceos en cetáceos, entre ellos delfines.

La cocaína y sus derivados, al igual que otras sustancias psicotrópicas, alcanzan el mar sobre todo a través de aguas residuales no tratadas. Proceden en su mayoría de los consumidores o de laboratorios ilegales. No se descarta que, en menor cuantía, se desprendan de fardos de droga perdidos o arrojados al mar por narcotraficantes y no recuperados por las fuerzas de seguridad. Brasil es un concurrido paso de estupefacientes desde las naciones limítrofes productoras, posee un gran número de consumidores y cuenta también con abundantes laboratorios clandestinos.

La cocaína en su cerebro

No se conocen las alteraciones que la cocaína, un potente estimulante, puedan causar en el cerebro y en el comportamiento de los escualos. Además de los efectos tóxicos sobre su organismo, las drogas suelen provocar en los animales cambios similares a los que se observan en el consumo humano. En los tiburones podría alterar su comportamiento, volviéndolos tal vez más agresivos y temibles.

Es inevitable pensar en los ataques de los últimos años por parte de ballenas orca a embarcaciones, singularmente en aguas del estrecho de Gibraltar, aunque no existen datos, de momento, para pensar que se deben a la cocaína. Otra preocupación es que algunos de los ejemplares investigados en Brasil eran hembras y se desconoce si la sustancia pasa a sus crías y cuáles pueden ser sus efectos. Algunas variedades de tiburones están en peligro de extinción, riesgo que puede aumentar por estos contaminantes nocivos.

En el cine

Curiosamente, el mundo del cine sí se había ocupado de la relación entre los escualos, la cocaína y sus posibles consecuencias catastróficas en nuestra especie. En 2023 la truculenta película de muy bajo coste Cocaine shark, dirigida por Mark Polonia, describía cómo los drogadictos se transformaban en mutantes monstruosos tras consumir estimulantes obtenidos de tiburones criados en cautividad.

No hay base científica que permita aventurar que nuestra especie sufra algún día este tipo de calamidades cinematográficas. Sin embargo, como los alimentos de origen marino son parte de nuestra dieta, los efectos de fármacos y drogas podrían ser dañinos para la población a corto o a largo plazo. La abundancia de aglomeraciones urbanas y la sobrepoblación veraniega, apunta a que los escualos y otros animales marinos cercanos a la costa completan su dieta con estimulantes y otras sustancias.

Los consumidores los ingeriremos después de una forma tan natural como inesperada. Varias instituciones científicas llevan a cabo actualmente estudios para conocer mejor qué sustancias de este tipo pasan a la fauna marina y pueden, eventualmente, retornar a nuestro organismo. Investigadores de la UMU han encontrado en cetáceos de nuestras costas fármacos de uso habitual en el ser humano. Es necesario que continúen y se amplíen tales estudios.

Un giro siniestro de estas circunstancias es la agresiva lucha contra los traficantes de droga emprendida, en este caso en el Mar Caribe, por las autoridades norteamericanas. Es previsible que las técnicas de interceptación de narcóticos se amplíen y sean copiadas en el futuro por otros países. No debe extrañar que la dieta de los tiburones del área, al menos en forma de droga, crezca y acreciente la exposición a estos y otros riesgos relacionados.