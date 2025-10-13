Sabemos la verdad, porque la sufrimos en nuestras mamas

«Un desprecio hacia la vida de las mujeres insoportable»: escuchaba esta mañana, en las noticias, esta frase, de la boca de una mujer que se manifestaba en Andalucía por el escándalo de los retrasos en los diagnósticos del cribado de cáncer de mama.

Una frase que salía de lo más hondo de su ser, y que refleja fielmente la impotencia frente a una injusticia que sabes que se está produciendo y que te están negando, en tu cara, de forma mísera e indolente. Eso es lo que está pasando en la Región de Murcia con las mamografías.

Pero las mujeres de esta Región conocemos la verdad, porque la sufrimos en nuestras mamas. Sabemos cuándo y de qué forma nos citan para una mamografía y como lo sufrimos en nuestras carnes.

Sabemos que, a la mayoría de nosotras, ni tan siquiera nos dan cita, dejamos la petición en ventanilla y nos dicen que ya nos llamarán para citarnos.

Cuando nos llaman, ya han pasado meses, por eso sabemos que lo de los 19 días de media, ‘no se lo cree ni el tato’.

Sabemos que nos hartamos de llamar al servicio de radiología para que nos hagan la mamografía, porque se acerca la cita con el especialista y no tenemos la prueba hecha.

Sabemos que, cuando conseguimos que nos citen, en la mayoría de los casos nos derivan a clínicas privadas y concertadas en las que no tienen nuestro historial.

Sabemos, porque hablamos entre nosotras, que en reiteradas ocasiones las pruebas realizadas en la privada hay que repetirlas porque tu médico especialista te dice que no están bien informadas o que no están claras, con el consiguiente retraso de todo. Y vuelta a empezar.

Sabemos, porque nos lo dicen los propios sanitarios, que muchos de los mamógrafos, adquiridos recientemente en los hospitales públicos, están parados porque el Gobierno regional no contrata personal para su puesta en funcionamiento.

Y obviamente, sabemos que el Gobierno regional de López Miras MIENTE.

Miente cuando afirma que las mamografías se realizan con una media de espera de 19 días.

En nuestra Región, en junio de este año, un total de 1.479 mujeres estaban en la lista de espera para hacerse la mamografía, solicitada por su médico ante la sospecha de que tuvieran un tumor. De ellas, sólo 111 tenían cita dentro de los treinta días que establece la ley. Otras 145 se encontraban por encima de esos treinta días de espera que la ley marca y, lo más aberrante, 1.223 mujeres, el 82,6% del total, aún no tenían fecha asignada para la prueba. Son mujeres, la mayoría de las mujeres de esa lista, que no computan para calcular el tiempo medio de espera. Y lo peor es que ese número ha crecido, en sólo seis meses, casi un 33%,s egún los datos del propio SMS.

Si López miras no tiene miedo a la verdad, que publique el tiempo que llevan esperando a que les den cita para una mamografía las 1.223 mujeres que no están ni tan siquiera citadas.

¿Cuántos meses, días o semanas llevan esperando? ¿Por qué oculta esta información el Gobierno regional del Partido Popular?

Pues porque estamos ante un gobierno opaco, que tiene la mentira por bandera y, por tanto, no informa, ni publica el tiempo trascurrido desde que el facultativo realiza la petición de la mamografía hasta que la mujer es citada. Ese tiempo no figura en ninguna estadística y es un tiempo vital en el que la mujer no sabe si su diagnóstico puede estar empeorando.

Por todas ellas, por todas esas mujeres que dicen la verdad, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia seguiremos luchando para denunciar y cambiar esta realidad. Seguiremos combatiendo a este Gobierno regional indolente, para convertir vuestra impotencia en la asistencia sanitaria que merecemos.

Porque nos va la vida en ello.