El albergue del Valle, ¿maldito?

No hay manera, como dice la canción de Coque Maya popularizada por otros cantantes más actuales. No hay manera de que Murcia tenga un albergue juvenil en condiciones para un franja de población que necesita, más que nunca, una instalación de estas características para que puedan sobreponerse a los peligros que acechan a este sector poblacional. Se habla mucho de protegerlos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de las casas de apuestas, del sexo sin medios barrera, de las enfermedades mentales y, sin embargo, en la capital de la Región se les va a privar de un complejo que pudiera ofrecerles un ocio sano y medioambiental por estar en pleno monte. Concretamente en El Valle, una zona preciosa que los murcianos tienen poco reivindicada.

La decisión de la consejería de Política Social de cerrar el centro de menores de Santa Cruz llevará consigo esa grave consecuencia para Murcia que no tiene más complejos de esas características para sus jóvenes y para otros que pudieran venir de fuera. Por no hablar de la segregación racial , tal y como ha denunciado el sindicato CC OO, que supondrá trasladar únicamente a ese albergue a los menores migrantes no acompañados en un episodio de ‘apartheid’ inédito esta Región por la presión de Vox, un grupo que no parece haber entendido aún que los niños y niñas, sean de la raza, color o religión que sean, tienen unos derechos que no se pueden vulnerar. Esos derechos funcionan para todos. Lo más grave es que los populares, que comandan por estas tierras, parece que se han montado en ese caballo y tampoco van a actuar con ninguna humanidad.

La discriminación institucionaliza que van a practicar, para más escándalo de organizaciones y colectivos sociales, tiene distintas lecturas. Teniendo en cuenta que la más grave es la desprotección de esos menores, a los que se aleja de la población y de la convivencia normal y pacífica de otros niños y niñas, la otra parte es que se les traslada a un complejo que no reúne las condiciones necesarias para la vida normal. Además, alejado de núcleos de población. Quizá eso es lo que quieran las autoridades y la ultraderecha. Que no se les vea, que no puedan integrarse como menores que son.

El albergue del Valle es una instalación que ha pasado por distintas etapas. La mayor parte de su existencia no ha cumplido con su cometido primigenio: servir precisamente de instalación para actividades juveniles, campamentos., etc. Ha sido usado para otros menesteres, como cuando el Ayuntamiento de Murcia hizo desalojos y llevó allí a familias sin recursos. El uso inapropiado de este complejo provocó una serie de desperfectos que tuvieron que ser reparados a golpe de talonario por el erario público. Poco importa este tipo de situaciones a las administraciones, que dan de lado a la población joven. De hecho, en junio pasado la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Juventud, sacó contratación de la gestión integral del albergue juvenil de El Valle para su explotación como establecimiento de alojamiento turístico y la organización de actividades educativas, culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre para grupos, así como para el mantenimiento y control de las instalaciones.

En la nota de prensa remitida a los medios de comunicación afirmaban que «la instalación se va a destinar a dar alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva, como marco de una actividad de tiempo libre o de carácter formativo». Meses después, el castillo de naipes se ha venido abajo y ahora, tras anular ese concurso la Comunidad Autónoma, se destinará a otros menesteres.

Parece como si el albergue, situado en la carretera del Valle, camino del Sequén, en La Alberca, con una superficie de más de 4 hectáreas y un edificio de 1.812,46 metros cuadrados, estuviera maldito. Poseído por las fuerzas del mal o embrujado y vetado a la población joven que no tiene muchos edificios públicos a los que dirigirse para pasar su ocio alejados de pantallas y de salones de juego. En eso Murcia sí que es campeona. Luego que si la juventud bla, bla, bla...Por nadie pase.