IA y libros

MÁS PREVISIÓN. Hablo con un familiar que vive en las afueras de Cartagena: «Aquí está lloviendo toda la mañana, a ratos con más o menos intensidad. Mi hija no ha ido a trabajar porque hoy han cerrado el establecimiento donde ella tiene su curro. El jefe ha dicho que se queden todos los empleados en sus casas».

DESCONFIADO. Un hombre habla con otros dos, cerca de la puerta de mi casa: «Ojalá lo de Gaza sea verdad, y digo esto porque no me fío ni de los israelíes, ni de los de Hamás, ni de Tump».

NUEVAS FóRMULAS. Estoy con alguien que va a trabajar en ese momento con la Inteligencia Artificial. Le traslada la foto de un documento oficial, le pide que lo estudie y compruebe que los datos que maneja son exactos. Le responde. Continúa solicitándole referencias sobre el documento y recibiendo sus respuestas. En algún momento él le dice que no está de acuerdo y la IA corrige y casi se disculpa. Por último, le pide que traduzca el escrito al inglés porque lo necesita en ese idioma, y lo hace. Lo lee y considera que debe utilizarse un lenguaje más técnico y así se le escribe a la IA, que lo lleva a cabo y queda perfecto. «Aunque hay que estar muy atento porque a veces se equivoca, es una buena ayuda, pero no sé si acabará ocupando mi puesto de trabajo, o el de otros, por ejemplo, el de los traductores», me dice.

SERIES ESPAÑOLAS. He visto la segunda temporada de Poquita fe. Está muy bien. Consigue arrancar varias carcajadas y muchas sonrisas, lo que resulta impagable. Y he comenzado a ver El centro, una serie española ambienta en el CNI español, o sea que va de espías, de topos, de investigadores a gran escala, etc., es decir, de lo que hacen en las series de todo el planeta, pero ambientada en España. El primer capítulo es un poco lioso, pero ya en el segundo parece que te vas aclarando un poco más. En cualquier caso, creo que va a estar bien. Por cierto, actúa Tristán Ulloa que se ha hecho algo en la cara. Está más joven, pero está raro.

SOLO UNA VEZ. Un matrimonio de más de sesenta años lleva a un niño en un carrito y a tres más, dos chicos y una chica, de unos siete a nueve años, andando por la calle. Los críos van jugando y saltando, los mayores les dicen continuamente que se estén quietos y que dejen de jugar. Obviamente son los abuelos de los críos. El hombre le dice a la mujer: «Yo estoy dispuesto a quedarme con dos, pero, ¿con los cuatro?, una vez y no más Santo Tomás. Se lo dices a tu hija y a tu yerno, que lo he dicho yo, y si se disgustan que se disgusten».

INSERVIBLES. Un amigo me habla con un cierto toque de tristeza: «A veces me pregunto qué voy a hacer con la enciclopedia Larousse, con una Historia Universal en ocho tremendos tomos, con los de El Arte y el Hombre, con los cuatro o cinco diccionarios que tengo, con una Geografía Universal en seis tomos, que, por cierto, ya no vale para nada porque han cambiado muchas cosas. Y sé que nadie va a abrir esos libros nunca más, si yo mismo recurro a los botones de mi teléfono para encontrar la información que me daban esos textos». «A mí me ocurre igual», le respondo, «pero son mis libros, les sirvieron a mis hijos cuando estudiaban y estarán ahí conmigo hasta el final».

LECTURAS. «Leer novela distrae, entretiene, te introduce en otros mundos y te saca de la realidad, de tu realidad, sea la que sea. Leer poesía te sensibiliza, te masajea el cerebro con la belleza, te alegra o te entristece hasta hacerte reír o saltar una lágrima. Leer filosofía te desafía, te cuestiona, te amplifica tu capacidad cognitiva, te enriquece y a veces te humilla si no te ves capaz de llegar hasta el fondo de lo propuesto. Leer historia te da herramientas para comprender lo ocurrido, de dónde vienes y quizás a dónde vas, si es que es verdad que la historia se repite siempre». Lo dijo James K. en una carta.

PROBLEMA SERIO. Parece ser que al marido de Raquel Mosquera lo han metido en la cárcel en Francia.

PORTAESTANDARTE. La Sra. Ayuso se ha puesto de lideresa contra el aborto, pero El Sr. Feijóo no la sigue. ¿No debería ser al revés, que las banderas las llevará él y que ella lo siguiera? n

Cuando escribo esto el viernes por la mañana lo de la dana parece estar bastante controlado: los avisos dados, en rojo, naranja o amarillo, según zonas; los centros educativos cerrados, los distintos servicios públicos alertados, y el presidente de la Comunidad en su despacho atento a todo, y no comiendo con una periodista durante cuatro horas, que es mucho comer, ¿no?