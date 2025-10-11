Enantiodromías

Calle Carrera, en La Laguna (Tenerife) / L.O.

Las nubes, los nuevos caballitos de mar

La Tierra tiene cada vez menos nubes. Este fenómeno, documentado por primera vez por científicos de la NASA, podría ser la pieza que faltaba en los modelos climáticos para explicar por qué el calentamiento global se acelera de manera tan desconcertante. Es una más de las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana. Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero continúan marcando cifras récord, la ausencia de este escudo atmosférico deja pasar la radiación solar con mayor fuerza, disparando las temperaturas. (En la imagen captada por la autora, un denso banco de nubes se asoma a saludar sobre la céntrica calle Carrera, en La Laguna, uno de los puntos del archipiélago donde la humedad y los vientos alisios convierten el cielo en una fábrica de nubes).

SÁBADO 4. Contra corriente

¿Por qué alguien que vive permanentemente a dieta tiene una mayor tendencia a darse atracones? ¿No resulta llamativo que aquellos que manifiestan comportamientos sexuales obsesivos o patológicos suelan haber pasado antes por episodios de represión sexual?

El porqué de este fenómeno lo encontramos en la enantiodromía, un concepto que proviene del griego enantíos (’opuesto’) y dromos (’correr’), es decir, «correr en sentido contrario». Es la tendencia de las cosas a transformarse en su contrario. Imagine el cauce de un río: en la superficie apreciamos la corriente visible, impulsada por el viento y la pendiente, pero bajo ella existe otra corriente, profunda e invisible que, por efecto de remolinos, diferencias de temperatura o densidad, fluye en dirección contraria.

Aunque a simple vista el río parece ir en un único sentido, en su interior coexisten movimientos enfrentados. De manera similar, en cada persona habitan fuerzas opuestas que buscan contrarrestarse. Como explicó Jung, cuando alguien se inclina demasiado hacia un extremo, surge una reacción interna que genera desviaciones o impulsos compensatorios, equilibrando la energía psíquica.

DOMINGO 5. Conspiranoicos.

Como sociedad, también estamos sometidos a las fuerzas de la enantiodromía. En plena era de la información, el exceso de datos y el control algorítmico, ha surgido una corriente de desconfianza, negacionismo y conspiranoia que recorre el mundo occidental. Nunca antes, desde que Eratóstenes demostrara en el siglo III a.C. la curvatura de la Tierra, ha habido tantos terraplanistas como hoy.

Ya no da vergüenza hablar sin saber, negar la evidencia o contradecir a quienes han dedicado su vida al conocimiento. Los móviles han democratizado la palabra: el juicio de un experto vale lo mismo que la opinión de un señor que tuitea desde su sofá, con un gorrito de papel Albal en la cabeza.

LUNES 6. Desolador

«Vivimos en la época del orgullo de la ignorancia», dice mi compañero.

MARTES 7. Distopías de última hora

En la carrera de Periodismo me enseñaron la clasificación clásica de las noticias, según su sección en las páginas del periódico: política, local, sucesos, deportes, cultura, economía, internacional… Sin embargo, he dado con una nueva tipología: las ‘noticias distópicas’, informaciones en las que una ficción terrorífica se convierte en realidad y una ya no sabe si está leyendo un titular o un relato de Aldous Huxley. ¿Se ha dado cuenta de que cada día son más frecuentes? Si no me cree, siga leyendo.

MIÉRCOLES 8. Olimpiadas dopadas

Hace unas semanas les hablé del transhumanismo: el movimiento que aboga por convertirnos en seres ‘post-biológicos’ mejorados capaces de superar el envejecimiento y la muerte, gracias a la ciencia y la tecnología. Pues bien, en un nuevo paso de la ‘evolución humana’ llegan los ‘Enhanced Games’, las primeras ‘Olimpiadas Dopadas’ de la historia.

Bajo el lema «Más rápido, más fuerte, sin restricciones», este evento deportivo internacional organizado y financiado por Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, reunirá a algunos de los mejores atletas del mundo este 2026 en Las Vegas.

La peculiaridad de estos Juegos Olímpicos de laboratorio es que no solo se permiten el uso de sustancias dopantes, sino que, de hecho, es obligatorio. El objetivo es romper todos los récords y redefinir los límites del cuerpo humano.

Ya han anunciado su participación atletas de élite en activo, que se arriesgan a ser sancionados en las competiciones ‘convencionales’ a cambio de una suculenta remuneración económica. Sobre los riesgos cardiovasculares, hormonales y psiquiátricosa sociados al uso de las drogas, mejor hablamos otro día.

JUEVES 9. Él nunca lo haría

El camarero se acerca a tomarnos nota y nos aclara:

—Solo tenemos cervezas artesanales…

Desilusionados y tristes, mi compañero y yo lo miramos con cara de pena. Es entonces cuando el camarero exclama:

—¡Es bromaaaaa! ¿Artesanal? ¡Yo nunca les haría eso!

VIERNES 10. In and out

«Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta», Carl Gustav Jung.