«Mañana hay dana y no iré al cole, vendrán mis amigas a casa porque está en alto», informaba la niña a su abuela con risitas desde la sala de espera de la clínica dental. Estaba feliz, quizá porque era su hermana la que también estaba con la boca abierta, pero en otra silla supuestamente más cómoda, inclinada. O bien porque lucía sus recién estrenadas botas de goma, que sabía eran un objeto inusual en Murcia. O simplemente porque un viernes sin aulas, poniendo patas arriba su cuarto junto a sus compañeras, siempre era un plan inmejorable.

Al señor mayor que la acompañaba en la antesala del potro de torturas, sin sonrisa posible tras la mascarilla, le dio por huir de allí y pensar en aquellas palabras, como dana, que no conocieron sus padres ni, por supuesto, sus abuelos, para los que tampoco era un trance agradable pasar por el sacamuelas.

Ciertamente, habían sufrido riadas con no pocos muertos, pero no con esta frecuencia gracias a la acertada y previsora AEMET, que ahora es un miembro más de la familia. Sostenible, por supuesto. Un calificativo que antes era aplicado de forma individual para mostrar tu capacidad de pervivir de forma autónoma, y ahora se amplía al mundo.

Enganchados a la «universidad de la vida» tampoco adivinaron un futuro, hoy presente, en que la inteligencia es artificial. IA, la palabreja. O se estudiaba o no, pero eso de que las máquinas, que manejan los de siempre, dirijan nuestros pensamientos y destino no estaba escrito.

Tampoco alcanzaron a vaticinar que la verdad pasara a ser secundaria. Igual en algún momento escucharon que estábamos en la era de la, otro nombrecito, postverdad, pero es que actualmente lo que reina en la retina es la percepción subjetiva de la realidad. ¿Cuándo alguno de nuestros antepasados iban a cuestionar las vacunas? Pues hoy hay iluminados antivacunas - nuevo y horrible vocablo-, incluido el responsable de Sanidad de Estados Unidos.

Nos queda, de cualquier forma, la palabra. Las suyas y las nuestras para, en medio del fango, preservar lo mejor de nuestro diccionario, historia, vida, humanidad y ciencia, que avanza una barbaridad en manos de profesionales como Marta, que no se me enfade.