A vueltas con el IRPH: a la espera del Supremo

Aproximadamente un millón de hipotecas se encuentran referenciadas al IRPH, en su modalidad de cajas, bancos y entidades y muchas de ellas se encuentran en la Regón de Murcia.

Pero ¿qué es el IRPH? Es un índice de referencia como el Euribor que sirve para determinar el tipo de interés de tu hipoteca variable, sin embargo, este índice incluye otros gastos, lo que lo hace más caro.

¿Cuál es la controversia?

La controversia radica en que el consumidor a la fecha de la firma de la hipoteca no le informan de qué es, cómo se calcula, su evolución pasada y su comparación con otros índices de referencia como el Euribor para que sea el consumidor el que finalmente decida, entendiendo todo esto, entre IRPH o Euribor con total conocimiento de causa.

El hecho es que en casi ningún caso las entidades bancarias entregaban lo que la normativa bancaria exigía, la Oferta Vinculante o FIPER, que es un documento precontractual con el resumen de las condiciones de la hipoteca, con el tiempo suficiente y las explicaciones bastantes para que el consumidor tuviera conocimiento de qué era lo que firmaba.

Todo ello acompañado de que el IRPH ha estado siempre mucho más alto que el Euribor, y que los consumidores que lo tienen han pagado mucho más que los que no lo tenían, sin capacidad de decidir, da lugar a la polémica.

Por último, tanto el Banco de España como el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en su sentencia de diciembre de 2024 ya expusieron que el IRPH se debía de ajustar con un diferencial negativo para evitar la subida del índice.

Desde el dictado de esta sentencia han sido muchos juzgados menores que han declarado nula la cláusula en base a la sentencia europea. En Murcia, en concreto, la primera sentencia tras la europea la dictó el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia el 30 de junio de 2025, la cual determinaba que:

Al no aportar el banco Oferta Vinculante el juez entiende que no se dio al consumidor información a través de la cual pudiera comprender el funcionamiento del método de cálculo del tipo de interés a fin de poder valorar el peso económico de elegirlo frente al Euribor, por ejemplo.

Desde el 1 de octubre de 2025 el Tribunal Supremo nos tiene en vilo sobre este índice y parece ser que dictará una resolución favorable para el consumidor recogiendo las directrices del Alto Tribunal Europeo y juzgados nacionales menores. ¡A la tercera va la vencida!

¿Cuánto podré reclamar que me devuelvan?

En caso de que el Tribunal Supremo declare la ilegalidad del IRPH, se podrá pedir la devolución de todos los intereses pagados por tal concepto íntegros o la diferencia en relación a lo que hubiera pagado si hubiera tenido Euribor. Sí, estamos hablando de decenas de miles de euros.

Hagamos un ejemplo aproximado:

Si me devuelven todo en concepto de intereses en una hipoteca de 120.000 euros, me podrían devolver unos 65.000 euros.

Si es la diferencia a lo que hubiera pagado teniendo Euribor, el importe baja, pero sigue siendo bastante interesante sobre los 40.000 euros.

Hace ahora una década que en Equi&Lex y Benavente Abogados ganamos el primer caso de la Región de IRPH: somos profesionales, sabemos de qué hablamos y podemos ayudarle, si es uno de los afectados.

Desde mi punto de vista, el IRPH, debe ser declarado nulo por el Supremo, que ya se está demorando más de lo previsto. Crucemos los dedos para que la decisión que tome el Alto Tribunal haga justicia al casi millón de consumidores que tienen IRPH. Si usted es uno de ellos, o tiene dudas sobre si es afectado podemos hablar de lo que necesite.

En mi opinión, el IRPH, de ser declarado nulo por el Tribunal Supremo, manden la hipoteca a un despacho de abogados especializado en consumo y derecho bancario y comiencen con la reclamación. Tengan en cuenta que el beneficio no es solo la devolución sino también que bajará lo que les quede por pagar.

Crucemos los dedos por que la decisión que tome el TS haga justicia al casi millón de consumidores que tienen IRPH, recompensando el esfuerzo extra realizado ante la ausencia de bajada del recibo de sus hipotecas.