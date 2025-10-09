El robotaxi que salvará a los taxistas

No creo que haya muchos taxistas que tengan noticia de lo que está ocurriendo en San Francisco (EEUU) o en Shenzen (China). Ambas ciudades son pioneras en la implantación de taxis sin conductor. Y aunque la opinión pública en general aún mantiene el prejuicio (fundamentado, en el mal funcionamiento del Autopilot de Tesla que ha provocado accidentes serios y algunas muertes), el hecho es que la experiencia de dos años de los robotaxis de Waymo en la ciudad californiana y sus equivalentes chinos demuestra que los robotaxis son un 80% más seguros que sus equivalentes que cuentan con personas al volante.

Así se ha reconocido en los contratos de cobertura firmados por Alphabet, propietaria de Waymo, con las empresas de seguros que cubren posibles accidentes. Por mi parte, vaticino que dentro de diez años habrá más taxistas que en la actualidad. Solo hace falta echar un vistazo riguroso a la historia de la tecnología y las civilizaciones para ver que la historia del progreso tecnológico no produce efectos tan simples y lineales como parece a primera vista.

La popularización de los robotaxis, que permitirá eliminar el estrés de no poder conseguir un taxi libre cuando lo necesitas, hará viable cada vez más la renuncia a la costumbre común ahora de tener uno o dos coches en propiedad. Hasta ahora, los usuarios del transporte público necesitan un coche de respaldo para los desplazamientos no cubiertos por este, incluso de su vivienda hasta el aparcamiento disuasorio. La facilidad de conseguir un taxi con una app y con el cien por cien de seguridad, aumentará enormemente la demanda de taxis. Algunos usuarios preferirán los robotaxi, otros un taxi con conductor humano. Cuando la tarta se hace enorme, hay un trozo para cada uno.

Los vemos en las gasolineras o a la hora de vender una casa por nuestra cuenta o contratando un agente inmobiliario. Si algo ya sabemos después de treinta años de economía digital es que conviven varias formas de consumo, con o sin asistencia personal. Es posible que haya que hacer algún ajuste legislativo para apoyar a los coches con conductor, pero eso será suficiente para disparar el empleo en un sector tan agigantado por la introducción de los taxis robóticos.