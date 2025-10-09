El pasado devuelve sus monstruos

Aeropuerto de Corvera / Juan Carlos Caval

«Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa». Ni siquiera. Fue un éxtasis, un encantamiento que sobre el erial de partida dejó un moteo de ruinas. Ahora, cuando parecíamos encajados en la realidad, la marea del tiempo nos trae las viejas facturas.

El aeropuerto de Corvera era solo la pieza de un pack. En él debían aterrizar cinco millones de turistas, pero para que esto sucediera había que crear estímulos. Por ejemplo, Cabo Cope, una de las escasas zonas del litoral que había sobrevivido a otras razias del ultradesarrollismo. «Gracias a que no se ha desarrollado lo vamos a hacer nosotros ahora, y lo vamos a hacer bien», decían desde el Gobierno. Y lo iba a hacer, para mayor garantía, el propio Gobierno, en competencia con otros megadesarrollos privados. Las maquetas que se insinuaban remitían a algo ya existente, o en proceso: una especie de Marina D’Or con ínfulas.

Para acudir a esos parajes era necesario un acceso directo, y para esto había que construir una autopista, poco importaba que ya existiera una autovía que discurría en paralelo. La autopista se hizo, aunque nadie se prestó a inaugurarla. Y ahí está, vacía de vehículos, con la sola clientela de aquellos despistados que se dejan llevar por el desalmado GPS.

Tenemos aeropuerto y tenemos autopista, pero a la vera de ésta solo hay un espacio natural salvado por los ecologistas en el Tribunal Constitucional. Los constructores del aeropuerto vieron volatilizarse los cinco millones de turistas prometidos, y el Gobierno tuvo que alentarlos con nuevos señuelos. Esta vez Itálica iba a situarse en Alhama: el parque temático de la Paramount, promovido por unos señores con pintas. Mientras tanto, la Comunidad se empeñó indirectamente en el aeropuerto, y todavía lo habría hecho más si Alberto Garre, presidente ‘provisional’, no hubiera tenido un repente de lucidez y mandó parar. Pero ahora la empresa viene con aval judicial a por lo suyo.

Al otro extremo del litoral tampoco prosperó la depredación de Lo Poyo y de lo que pomposamente se denominó Novo Carthago, ahora con sus responsables políticos y administrativos en el banquillo. El pasado no se resigna a dejar de devolvernos sus monstruos. Ay, Fabio.