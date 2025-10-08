La factura del aeropuerto vuelve a subir

Aeropuerto de Corvera / Juan Carlos Caval

La factura del aeropuerto sigue subiendo, mientras que las posibilidades de recuperar el gasto que Corvera ha generado a las arcas regionales son cada vez más escasas.

Sacyr ha conseguido que un juzgado de lo mercantil de Madrid le reconozca los intereses de demora en el cobro de la inversión que los socios de la primera concesionaria del aeropuerto realizaron antes de perder el contrato en 2013.

A la devolución de 143,7 millones que la Comunidad Autónoma ya había admitido en la primera liquidación de cuentas anulada por el TSJ se le suman ahora 17 millones más de intereses.

Si el fallo judicial obtenido por la empresa que construyó el aeropuerto llegara a confirmarse finalmente a pesar de los recursos ya anunciados por la Consejería de Fomento, la deuda de la Comunidad pendiente con Aeromur alcanzaría los 160,7 millones.

Sin embargo, la sociedad liderada por Sacyr debe mucho más a la Administración regional: 212 millones aparecen contemplados en la segunda liquidación de cuentas presentada por el Ejecutivo, de los que habría que deducir la cantidad que gastaron los socios de su propio bolsillo y que ha ratificado el juzgado de Madrid.

Pero la cuantía de la deuda es superior, dado que el Tribunal Supremo también reconoció al Ejecutivo el derecho a recuperar los 180 millones del crédito avalado a Aeromur, cuyos intereses ha venido pagando la Comunidad desde 2012, cuando la concesionaria se desentendió de la deuda.

Sólo la factura financiera de este aval había costado 45 millones hasta 2024.

Por su parte, la oposición eleva el coste real del aeropuerto por encima de los 300 millones.

El cruce de demandas judiciales que la Comunidad y Sacyr han mantenido prácticamente desde que la Consejería de Fomento adjudicó el contrato del aeropuerto a Aeromur en 2007 suma ya varias decenas de pleitos, cuya resolución tendrá una escasa relevancia dado que la primera concesionaria de Corvera se declaró en suspensión de pagos nada más perder el contrato.

La paradoja sería que el Gobierno regional acabara viéndose obligado a pagar el dinero que le reclama la administración concursal de Aeromur, pero no pudiera recuperar lo que se ha gastado desde que la sociedad se negó a poner el aeropuerto en funcionamiento porque calculaba que iba a tener pérdidas.

Hasta ahora la Comunidad iba ganando todos los litigios, pero la anulación de la primera liquidación de cuentas, presentada en 2019, después de la inauguración del aeropuerto, ha abierto una espita imprevista.

La Consejería ha hecho una nueva reclamación por daños y perjuicios tras el varapalo del TSJ, aún sin resolver, en la que pide los 212 millones.