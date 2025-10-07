Vox: el primo de Zumosol

En el partido que dirige con mano de acero Abascal están de subidón. Saben que a ellos no les penaliza que el Tribunal de Cuentas los haya sancionado por irregularidad en sus cuentas, que a los españoles les importa un pepino que su líder lleve décadas sin trabajar en algo que no sea lo público, o que amenacen a periodistas, al más puro estilo ‘estalinismo’ diciendo que la única duda es si entrarán con la motosierra o el lanzallamas.

Ellos no hablan a los españoles de sanidad pública, de educación pública, de pensiones públicas, entre otras cosas porque lo tienen claro: ‘Cuanto menos estado, mejor’, y tienen miedo a decirles a los trabajadores que si ellos llegan al gobierno, se bajará el Salario Mínimo, y que en la libertad está el futuro económico de la sanidad y la educación, más aún, son incapaces de mantener la mirada a un pensionista, ya que apuestan por privatizarlas y ponerlas en manos de fondos inversores.

Ellos prefieren hablar de lo que saben que toca, no el corazón, sino las tripas del ser humano. El otro día, un amigo mío, que nunca se le hubiera pasado por la cabeza votar a la extrema derecha, me decía que la próxima vez votaría al ‘Primo de Zumosol’, que a su madre le habían robado en medio de la calle y que los únicos que lo podían arreglar era la extrema derecha (mano dura es lo que hace falta aquí) me dijo.

Si uno lee con detenimiento los mensajes que van calando en la sociedad, podrán comprobar que VOX y sus altavoces no hablan de la importancia de las políticas públicas, sanidad, educación, políticas activas de empleo, servicios sociales…., sino como dice ese diputado en Cartagena que calificaba al colectivo LGTBIQ+ como ‘peponas travestidas’ que ellos son el partido de ‘Somos el partido contra vagos y maleantes, la patada en el culo a los okupas y el respeto para los que trabajan’.

Niegan el cambio climático, odian al diferente, desprecian a quienes no se emocionan al escuchar el himno de España, quieren imponer y adoctrinar en los valores del nacionalcatolicismo, y llaman indeseables a quienes abrazan la pluralidad.

Ellos se dirigen a esa España profunda que ante el miedo que tienen en el cuerpo, salen corriendo en busca del Primo de Zumosol.

Dicen los intelectuales que ‘Dato mata relato’, pero es mentira, la gestión del miedo no entiende ni de datos ni de relatos, y cada uno escucha lo que quiere escuchar.

A las colas de votantes que siguen viendo en VOX ese Primo de Zumosol que los liberará de inmigrantes en la calle, que echará a los okupas con empresas como Desokupa, con una patada en el culo o una hostia, que defenderá a los cazadores y las procesiones con la misma pasión que subvencionará con millones de euros a la comunidad taurina, no les importa que el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos sitúe como uno de los países más seguros del mundo, que las denuncias falsas de mujeres por violencia contra sus parejas o ex parejas representen el 0’006%, o que el número de casas okupadas (incluidas las viviendas propiedad de fondos buitre) sea del 0’005% (15.300 denuncias sobre un parque de viviendas de 26 millones).

La sociedad, en España, cuando el miedo corre como la pólvora, lo primero que hace es llamar al Primo de Zumosol, en EE. UU. le llaman ‘Harry el sucio’.