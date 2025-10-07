La divinas Atenea e Isis

Desde hace unas semanas pende de mi cuello ‘el ojo de Atenea’, joya artesanal del taller de Carmen. La tradición popular griega sostiene que protege del mal ojo; algo común a otras tradiciones religiosas. Atenea es la diosa de la inteligencia y de la guerra, las artes y las ciencias, la que dio nombre a Atenas, la cuna de la civilización europea, la ciudad que protegió y de la que es su patrona. En la Acrópolis hay un olivo que dicen fue plantado por ella para alimentar e iluminar a sus pobladores.

Ojos de esta diosa pueden verse en el Museo Metropolitano de Nueva York enucleados de una escultura suya. Filósofos griegos dijeron que a través de los ojos la persona reflejaba su alma, de donde viene «los ojos son el espejo del alma». Los iris de esta diosa se colorearon entre verde, azul o/y gris: quizás fuesen en realidad glaucos (como los del capitán Alatriste que ahora visita París). Ojos sabios, poderosos, inquietantes, perspicaces y brillantes, acaso de lechuza, animal que representa a Atenea, símbolo en Occidente de la sabiduría y la filosofía. Diosa del Olimpo con oración propia, cuyas frases finales rezan: «(…) que mi mente sea tan aguda como tu lanza y mi espíritu tan firme como tu escudo». Petición que se puede completar con ofrenda de aceitunas y vino. Nada se pierde, y en cualquier caso resuelve el aperitivo.

Esa diosa griega, hija de Zeus, fue asociada a otra más antigua, Isis: diosa de Egipto, madre protectora, maga helenizada por Alejandro Magno tras la conquista. Su culto penetró en Grecia, adquiriendo gran popularidad; posteriormente formó parte del panteón romano. Y así llegó a Cartagena: en el Parque Arqueológico del Molinete hubo un templo a ella dedicado, atestigua mi compañero José Miguel Noguera.

Isis es ejemplo de las adaptaciones religiosas que las civilizaciones hicieron al superponerse, pues no parten de la nada. Una rápida expansión por el Mediterráneo popularizó su culto y asimiló nuevos atributos, nombres y devociones. Isis en el mundo romano se vinculó como protectora de los navegantes, una diosa del mar, con rituales iniciáticos protagonizados por mujeres, como bien ha analizado en su Trabajo Fin de Grado la alumna Minerva (nombre dado a Atenea en Roma) Méndez Lorente. Las divinidades se sincretizan y son reconvertidas o eliminadas. El culto isíaco desapareció con el cristianismo. Diosas veneradas y de lejanas procedencias contactaron en tiempos donde no había grupos de wasaps.

¡Qué misterios tienen las divinas! Las humanas necesitamos aparatos para conectarnos. A ver si el ojo de Atenea me es útil. Bello indudablemente: échenlo un ojo (www.maclelunar.com). Por si acaso alguien me mirara mal lo llevo puesto.