El PSOE debe explicar si paga un pseudomedio con el dinero de todos

Algunos, empezando por el mismísimo Pedro Sánchez, llevan tiempo presentándose como víctimas de lo que ellos mismos califican como ‘pseudomedios’. Que, según alertan, se dedican a verter bulos y generar fango para desacreditar al que definen como el Gobierno ‘más progresista de la historia’. En realidad, con esa burda estrategia victimista pretenden descalificar a aquellos medios de comunicación que han sacado a la luz toda la corrupción del sanchismo. Además, son los mismos que han fomentado de verdad esos pseudomedios, con el objetivo de difamar con mentiras al adversario político. Y, lo que es más grave: todo parece indicar que financiados con dinero público.

No ha sido el Partido Popular, ni la ‘fachosfera’: ha sido la Guardia Civil la que ha destapado en la Región el nombre de la empresa y de las personas que están detrás de un diario digital fake, ‘Las noticiasrm. com’, que se dedica a atacar sistemáticamente al Partido Popular, al Gobierno regional y al presidente Fernando López Miras.

La empresa Sistemas Informáticos Carthago, que está detrás de ese falso medio digital, ha cobrado dinero pagado por el PSOE de la Región de Murcia, a través de la subvención del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional. Cada una de las partidas reflejadas como ‘Gestión de la Comunicación y de las Redes sociales del Grupo Parlamentario Socialista’ ocultan un pago a esa empresa. La suma supera los 160.000 euros desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024.

Estamos ante unos hechos gravísimos: el PSOE estaría utilizando el dinero público que recibe de la Asamblea Regional para unos fines ilegítimos y presuntamente ilegales. Como es tremendamente grave que el secretario general del PSRM-PSOE y delegado de Sánchez en la Región, Francisco Lucas, haya avalado y certificado con su firma los pagos y las justificaciones de esos pagos, al menos durante su etapa como portavoz parlamentario. Es decir, desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023. A ese periodo corresponden pagos de unos 60.000 euros.

Por tanto, Lucas estaría en el centro de una trama de uso indebido de dinero público para atacar al PP desde un periódico fantasma. Un supuesto diario que, según se desprende del informe de la Guardia Civil, ni tiene director ni tiene redactores, y que se dedica a publicar noticias que en realidad son insidias, mentiras y calumnias contra el PP y el Gobierno regional, o a favor del PSOE. Se trata pura y simplemente de un panfleto político que estaríamos pagando entre todos los ciudadanos de la Región.

Jesús Cobos, que aparece como el creador de este pseudomedio, es militante del PSOE y ha formado parte de la dirección del partido. Y es la misma persona que en los últimos tres años ha registrado 250 solicitudes de información en el portal de la Transparencia del Gobierno de la Región. Es, por tanto, un fontanero militante del PSOE cuya empresa recibiría dinero público para mantener un pseudomedio e investigar en las cloacas, y todo con la connivencia y la firma de Francisco Lucas.

Una persona que escribe un panfleto cada día, lo actualiza, no recibe ingresos de publicidad, acompaña como ha quedado acreditado a dirigentes socialistas a actos públicos, se dedica a solicitar acceso a expedientes casi a diario y se molesta en intentar ocultar su rastro, ¿debemos creer que lo hace a título personal y sin cobrar un solo euro?

Es hora de que los socialistas de la Región, empezando por el señor Lucas, dejen de presionar y amenazar a la prensa y den explicaciones de una vez. De paso, deberían devolver todo el dinero que le han transferido al fontanero Cobos.

«Debemos cuidar la democracia frente a los pseudomedios que difaman», decía Pedro Sánchez en una entrevista en televisión. En realidad, debe estar muy orgulloso de su protegido Lucas, que se está mostrando como un alumno aventajado de las peores prácticas sanchistas.