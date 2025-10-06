PP: tres décadas de corrupción en la Región de Murcia

Los exconsejeros, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, el pasado lunes en el banquillo de los acusados durante la primera jornada del juicio de Novo Carthago. / Juan Carlos Caval

Si algo identifica al Partido Popular es que su gestión durante treinta años en la Región de Murcia está manchada por la corrupción. Desde la A de Auditorio hasta la Z de Zerrichera, quedan pocas letras en el abecedario por las que no comience el título de un caso de probada y condenada corrupción de este partido. No son casos aislados, es una forma concreta de gestionar lo público, como fuente de negocio y enriquecimiento, por parte de los miembros del único partido político de este país condenado por corrupción, el PP. Ellos se enriquecen mientras la ciudadanía de esta Región se empobrece.

Estos días la cúpula del Gobierno de Valcárcel se sienta en el banquillo por el caso Novo Carthago, uno de los mayores escándalos de corrupción de la Región. También uno de los más significativos, porque muestra claramente la manera que tiene el PP de gestionar lo que es de todos y de eludir sus responsabilidades. Los todopoderosos consejeros del Gobierno regional se escudan en los técnicos, como hemos leído en sus declaraciones, para justificar la autorización de una macro urbanización de diez mil viviendas con campo de golf en una zona protegida en el Mar Menor.

Un caso más de corrupción y una muestra más de lo poco que les importaba cuidar y preservar lo nuestro, lo de todos, el patrimonio de toda la ciudadanía, frente a intereses privados.

Dos de sus presidentes autonómicos están manchados por la corrupción. Pedro Antonio Sánchez ya fue condenado a 3 años de prisión y 17 de inhabilitación por el caso Auditorio y aún tiene pendiente el juicio del caso Guardería en el que se enfrenta a penas de 13 años de cárcel y 36 de inhabilitación. Para Ramón Luís Valcárcel la fiscalía pide 11 años de prisión, por la presunta malversación millonaria de fondos autonómicos en la adquisición de la desaladora de Escombreras, que tenía entre sus finalidades llevar agua precisamente a Novo Carthago.

Falta espacio para explicar con detalle todos los casos que han afectado a cargos públicos del PP en esta Región, baste recordar el de aquel alcalde que estuvo años sin sacar dinero del cajero, el otro al que pillaron escondiéndolo en bolsas de basura o el consejero que guardaba millones en el trastero su casa. Corrupción del Partido Popular sentada en las instituciones y manchando la imagen de la Región de Murcia.

Pero la corrupción del PP no es más que la muestra palpable de sus políticas altamente perjudiciales para la mayoría social y de su forma de gobernar en beneficio de unos pocos, los que más tienen.

Y, mientras tanto, las listas de espera sanitarias siguen aumentando, los centros educativos tienen que acabar sus clases antes de tiempo porque no están climatizados y tenemos los terceros salarios más bajos del país porque no han tenido tiempo en treinta años de desarrollar un plan industrial.

La buena noticia es que tiene remedio, hay otra forma de gobernar. El Gobierno progresista de España ha desmontado uno los grandes mantras de la derecha, ese de que la economía va bien sólo cuando ellos gobiernan. La economía española es hoy una de las que más crece del mundo, y lo hace subiendo el SMI, una medida que ha beneficiado a más de cien mil personas en la Región y contra la que sigue clamando el PP.

Avanza España y avanza la Región con las mayores inversiones en infraestructuras que jamás se han ejecutado en esta tierra y con proyectos que generan empleo de calidad, como el centro de microchips o el Hub audiovisual, desmontando otro mantra del Gobierno de López Miras, ese que dice que el Gobierno de Pedro Sánchez margina a la Región. No sólo no la margina, sino que asume responsabilidades que el PP dejó de lado como la recuperación del Mar Menor o la descontaminación de la Sierra Minera.

En el PSRM de Francisco Lucas seguiremos defendiendo los intereses de nuestra Región por encima de todo, siendo la voz de la centralidad, la convivencia y la justicia social. Estamos centrados en construir la alternativa que necesita la Región de Murcia porque tenemos la certeza de que una Región mejor es posible.