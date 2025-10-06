Cemop de verano: aviso a todos los navegantes

Toma nota, Fernando. Han sido 6,7 puntos porcentuales y tres diputados menos, en tan solo tres meses, con respecto al Barómetro de junio, lo pinte Segado como quiera pintarlo: Vox sube a 13 y el PP baja a 18, y lo que es peor, uno en tendencia ascendente y otro justo lo contrario. Si tenemos en cuenta, además, que el avance de aquel viene de un voto huérfano de referente regional -antiguo votante de Ciudadanos y de Movimiento Ciudadano- más el voto joven que se incorpora y el que rebaña al propio PP (37.000 según la encuesta), ¿podría alguien asegurar que no pueda producirse otra caída similar en el año y ocho meses que todavía restan para las próximas elecciones?

Para echarle más sal a la herida, los datos de la reciente encuesta del Cemop se publican pocos días después del bochornoso espectáculo del cónclave migratorio del PP, como un zasca en toda la cara, despejando con ello cualquier duda -a quien todavía la tuviera- sobre lo inútil e ineficaz de su estrategia asumiendo el discurso de Vox en esta materia. Entre la copia y el original la gente prefiere este último, siempre resulta más auténtico y, por tanto, más creíble, aunque su mensaje sea una aberración. La copia, además de aberración, suena a falso.

Vox no ha tardado ni cuarenta y ocho horas en salir, por boca de Martínez Nieto en un artículo de opinión, a plantear el escenario que pretenden instalar ya en el inconsciente colectivo: «Puede Antelo ser presidente? Es hora de que Murcia tenga un Gobierno de Vox.» Este es el resultado de la torpe estrategia del PP y de la que es rehén, dadas las contradicciones ideológicas tan marcadas que existen en su seno y que cada vez se reflejan más en la desorientación discursiva de Feijóo.

De cualquier manera cuidado, Antonio, vender la piel antes de cazar al oso no es prudente. De soberbia también se muere y de ella vais sobrados.

Pero los resultados de la encuesta no solo avisan al PP. Avisan también a todo el bloque de la izquierda, sociológica, política, sindical, parlamentaria, extraparlamentaria, ecologista, intelectual y toda la que queramos añadir. Los datos nos ponen frente a la cruda realidad, que no ofrece más que dos alternativas. Una, defender cada cual, como pueda, su espacio y parcela que siempre estará a merced de un fascismo ansioso, vengativo y autoritario -no lo hay de otro tipo-.

Dos, impulsar, entre todas y todos, una contracorriente que no solo anule la amenaza a los derechos y libertades que exhibe Vox por bandera, así como su agenda económica y fiscal oculta, sino que, además, defienda, con coherencia y convicción, un programa de gobierno audaz capaz de ilusionar y acabar con las tres décadas de gobiernos del PP. Un periodo cuya corrupción acaba de ser sentenciada en el caso Púnica, y que continuará en el banquillo con el caso Novo Carthago para enlazar, en septiembre de 2027, con Ramón Luis Valcárcel por el caso de la Desaladora de Escombreras -sin olvidar a Pedro Antonio Sánchez-.

Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, dado el largo historial de desencuentros, sobre todo de la izquierda política. Sin embargo, igualmente creo que, con voluntad política, convicción de ideas y trabajo en común nada es imposible, es más, nos sorprendería comprobar, si lo pusiéramos en práctica, que no son tantas las dificultades como podríamos imaginar.

En un contexto de máxima incertidumbre que nos interpela a todos, como evidencian los datos que aporta la encuesta, pero que también abre una ventana de oportunidad, ha llegado de nuevo el momento de gritar alto, como dijera León Felipe en su descarnado y profético texto «¿por qué habla tan alto el español?». Es el momento de añadir un cuarto grito a nuestra historia para «prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo ¡eh!, ¡que viene el lobo!».