Reparto de escaños en la Asamblea Regional que vaticina el último Cemop. / L.O.

El título de mi artículo de esta semana podría ser el de una película de catástrofes o de apocalipsis zombi. Para mí, es algo peor: es en lo que se ha convertido la Región en la que vivo para el partido de extrema derecha. Somos su laboratorio, el lugar donde su escalada hacia el poder va a un ritmo que preocupa, aunque parece que el resto de las fuerzas políticas, lejos de hacer autocrítica, siguen a lo suyo.

Esta semana ha salido publicada la encuesta del Cemop, el barómetro de verano. Antes de continuar, felicitar a los profesionales que lo componen, que realizan un trabajo de investigación y análisis en profundidad sobre nuestra sociedad y que, aunque algunos la cuestionan, nos da muchas pistas de hacia dónde vamos como sociedad. Ha sido un verano especialmente convulso para la Región de Murcia; los incidentes en Torre Pacheco marcaron la agenda nacional y colocaron a la inmigración en el centro de un problema de convivencia inexistente. Y cuando parecía que todo se calmaba, llegó Jumilla y el avispero se volvió a revolucionar. Vox, de manera brillante, ha marcado la agenda, situando la inmigración como un problema; con mensajes simplistas y desde el miedo, su mensaje ha calado en parte de la sociedad y han comprado su discurso. El Partido Popular ha reaccionado tarde y mal, puesto que ha endurecido su discurso al respecto y no le ha servido de mucho, puesto que cerca de unos 37.000 electores han cambiado su voto del PP a Vox en los últimos dos años. Me sorprende que, ante los datos arrojados por esta encuesta, el Partido Popular celebra que ganaría las próximas elecciones cuando va perdiendo votos y la extrema derecha les sopla en la nuca con fuerza.

30 años de gobierno del Partido Popular, con el avance de la extrema derecha, me hace preguntarme: ¿qué hace la izquierda de esta Región?, ¿a qué se dedica?, ¿hicieron autocrítica alguna vez? Es desolador ver la nada enfrente, la invisibilidad. La izquierda de la Región de Murcia es prácticamente invisible, y perdonen la redundancia. Entiendo los aparatos de los partidos y que las regiones somos números, que nada importa más allá de lo que aportas al cómputo final de electores. Pero es desolador que, tras 30 años de lo mismo, no hayan sido capaces de desmarcarse del argumentario, de salir de las consignas de partido y hablarle a la sociedad que no tiene carnet de afiliado. Están tan alejados de la realidad de donde viven. Sus estrategias de comunicación son impostadas, artificiales; no hay verdad, no hay entusiasmo, no hay proyecto de región. No hay nada. Su líder nacional, el presidente del Gobierno en esta Región, es visto con cuernos y rabo; el 65,5% de la ciudadanía murciana prefiere que Pedro Sánchez convoque elecciones. Si con estos datos no son capaces de dar un giro en su estrategia, sigo insistiendo en que el Partido Socialista en las próximas elecciones en la Región obtendrá el peor resultado de su historia.

En cuanto al Partido Popular, ojo, que la agenda marcada por Vox con la inmigración marca el relato y la preocupación histórica por el agua pierde protagonismo. Según la encuesta, el Gobierno regional parece haber tocado techo; eso de que somos «la mejor tierra del mundo» quizás hay que actualizarlo un poco y trabajar en una estrategia para quitarle votos a la extrema derecha que, como se descuiden, les adelanta sin pudor. Algo está pasando y es hora de frenarlo. Un cambio de rumbo progresista en estas tierras no es realista, así que me conformo con que el Partido Popular sea capaz de recuperar lo perdido y conseguir que la extrema derecha no siga ganando posiciones. Tienen tiempo, o eso creemos; quizás sea demasiado tarde y no tengamos remedio. Por si acaso, vayan preparándose para el apocalipsis zombi.