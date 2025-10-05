Punto para Slytherin

La semana pasada estábamos en un sinvivir por las pulseras fallidas del Ministerio de Igualdad y esta semana estamos en un sinsaber por el asunto de las mamografías sin seguimiento de la Junta de Andalucía. Pero los casos me sirven para señalar una diferencia fundamental entre izquierda y derecha, más allá de PP y PSOE.

La cosa es que ambos casos han seguido derroteros parecidos. Primero se descubre el pastel y las responsables últimas echan balones fuera, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener colgado el pinganillo de decir barbaridades de cierta presidenta, saliéndose por la tangente cuando la pillan con el carrito del helado. Pero el pinganillo es tan bueno que picamos cada vez que lo hace. Así le va a ella, por ahora, estupendamente.

La ministra de Igualdad y la consejera de Salud de la Junta, las dos responsables últimas de cada asunto, dijeron que la cosa no era para tanto. Y ahora estamos contando los efectos de eso que no era tanto y era para mucho. Aunque fuera una mujer, ya era mucho.

En el caso de las pulseras, hasta ahora, que se sepa, cuarenta y seis mujeres se han visto afectadas durante cuatro meses. Es decir, durante cuatro meses el fallo en el sistema las puso a merced de sus maltratadores. Mujeres que, además, denunciaban fallos en el sistema y que desconectaban la pulsera porque fallaba.

En el caso de las mamografías, la Junta ya admitió hace dos años retrasos en los diagnósticos mientras dejaba al silencio administrativo —«si no te llamamos es que estás bien»— la tranquilidad de las usuarias. Ahora se reconocen dos mil casos y ese silencio se convierte en el de los corderos. Durante dos años ha habido mujeres que podrían haber tenido un diagnóstico mejor y no han podido por haber confiado en la sanidad pública andaluza. Cuántas han muerto, tampoco se sabe.

En ambos casos, ni la ministra ni la consejera han dimitido. Así que lo único que podemos esperar es... ¿punto para Gryffindor?

La diferencia fundamental ha venido en cómo han reaccionado los socios de gobierno y de investidura de la ministra y de la consejera. La ministra ha sido reprobada por todo el arco parlamentario, desde Vox a Bildu, ojo. Solo como sarcasmo a una colega de gabinete se puede entender la petición de Yolanda Díaz de que la ministra haga una investigación, siquiera pequeñita.

A la consejera, la Asamblea andaluza no le ha dicho ni miajita. Eso contrasta con la propia posición del PP, ora galante garante de las mujeres y ora que si las denuncias falsas. Si quieren hablamos de Vox, que ha hecho sangre con el tema de las pulseras pero se niega a reconocer, todos los días, a todas horas, que la violencia contra las mujeres es una lacra y que las soluciones están más allá de las pulseras.

A la chita callando, y no tan callando, hacen daño a las mujeres mientras dicen que las defienden. Y las mujeres lo único que pueden esperar de estos dos partidos que dicen defenderlas pero no, es nada. O un punto para Slytherin, que es peor.