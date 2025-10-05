Paseo por el parque

Un catarro feroz me ataca por sorpresa, puede incluso que sea una gripe. Los últimos escarceos del verano son así de crueles y uno se confía creyendo que aún está en los veinte abriles: pantalón corto, sandalias y fresca vestimenta contribuyen al desastre. La mucosidad arrecia y parece llegar hasta los sesos; mientras las flemas se agarran al pecho y las vanas toseras tratan de deshacerse de ellas. Se busca el maternal Viks Vaporub con sus aromas balsámicos, los jarabes y las grageas olvidadas en el cajón de las medicinas (algún día tendré que tirar los medicamentos caducados, que son la mayoría, uno sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena). Me abrigo e incluso me meto en la cama, bien tapadito con la sábana y una manta ligera. Me pongo el moderno termómetro digital, y para perder la costumbre está sin pilas. Busco el de siempre, el viejo termómetro de mercurio que nunca falla: 37 grados, décimas ‘jodeoras’ que me hacen quedarme en la cama. Allí postrado, mirando al techo tiritando, alucino. Me veo paseando por el parque, descalzo y con el torso desnudo en plena juventud. Aún veo los últimos eucaliptos del parque de Ruiz Hidalgo, flamantes guardianes del río…

«A fines del siglo XVIII el paseo de Garay era sólo una senda estrecha, limitada al norte por una línea de edificaciones y al sur por un talud; a su pie, nueve o diez metros más bajo, fluía el río», narraba el ingeniero de montes Ricardo Codorníu.

Fotografía del parque de Ruiz Hidalgo, inaugurado en 1908. / ARCHIVO TLM

Las sucesivas avenidas del río fueron acumulando depósitos de arenas, que abarcaban unas doce hectáreas, las cuales hasta 1908 estaban atravesadas por varias zanjas por las que discurrían aguas sucias, apestando el paseo de Garay.

Desde que se creó en Murcia la División Hidrológico-Forestal del Segura, a don Ricardo Codorníu le halagaba la idea de que el Ayuntamiento le cediera parte de aquellos terrenos, con el fin de establecer un vivero destinado a promocionar plantas para la celebración de la Fiesta del Árbol y un arboreto que fuera una muestra del cultivo forestal. Codorníu trazó planes que comunicaba a su maestro, don José Sáinz de Baranda, comprometido con la idea. Tras exponer la idea a varios alcaldes de Murcia sin logro alguno, por fin, ocupó la alcaldía don Jerónimo Ruiz Hidalgo, que tenía el proyecto de hacer en el mismo paraje un parque, poniéndose Ricardo Codorníu a su disposición para ayudarle en el proyecto.

«Con la oposición de no pocos, se emprendieron los trabajos preliminares de saneamiento y movimiento de tierras; se cedió a la División, que estaba a mi cargo, el terreno situado al oeste del puente de hierro y un par de parcelas de la parte de levante, y el día 21 de febrero de 1908 se celebró con gran esplendor, por primera vez en Murcia, la Fiesta del Árbol, habiéndose empezado algunos días antes las plantaciones, quedando sólo de lo antiguo dos eucaliptos, tres casuarinas, un desmedrado álamo blanco y los naranjos de un semillero», refiere Codorníu.

Dividía todo el parque, a lo largo, un ancho paseo de carruajes, que llevaba en ambos lados andenes para peatones, dándoles sombra dos hileras de plátanos, árbol que es emblema del genio y del que dijo Mantegazza que era el más apropiado para las avenidas de los palacios, por su fastuosidad académica. El plátano es amigo de la corrección y de las buenas formas nadie lo duda al ver la gran regularidad con la que desarrolla su copa sin necesidad de poda.

En la entrada, los andenes para peatones estaban limitados por dos líneas de acacias de flor. Los taludes de las cuestas estaban sujetos por ‘matacuchillo’, planta crasa que se utiliza para fijar arenales: cañas comunes; rodales de chopos lombardos que a fines de marzo echan las primeras hojas y las conservan hasta diciembre.

Casuarinas, álamos blancos, cipreses de columna que representaban el dolor mudo, severo, reconcentrado; el dolor que no llora, el dolor varonil y el sauce imagen viviente del dolor que llora, cientos de especies arbóreas vistieron aquel parque. Vista desde el Puente Viejo, resultaba artística la masa de arbolado, proyectándose sobre el río, coronada por las cimas de eucaliptos en un parque único que se convirtió en historia para pesar de los murcianos de hoy.