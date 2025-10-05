Espionaje y médicos con un sueldo de pena

Huelga de médicos en el Hospital Virgen de la Arrixaca. / Israel Sánchez

Lío total. Una mujer a otra, en la puerta del colegio donde están esperando a sus hijos, a las cinco de la tarde: «He tenido que dejar el coche en un paso de peatones. Hija, cómo se pone esto». (Están en el paseo de El Malecón de Murcia donde hay varios centros educativos y donde a las horas de entrada y, sobre todo, de salida se montan unas movidas de mucho cuidado, con unos policías locales que tratan concienzudamente de poner un poco de orden con un éxito muy relativo).

Razones para la huelga. Le pregunto a un médico del que soy paciente por qué van a la huelga y me responde lo siguiente: «Nuestro sueldo base es de pena. Para poder vivir tenemos que hacer continuamente guardias y extras. Te voy a poner un ejemplo: Hoy tengo que ver a 30 pacientes en consulta. Si miras la lista verás que a veces tengo cuatro citas puestas a la misma hora, lo que trae consigo que tengáis que estar esperando bastante tiempo (efectivamente, a mí me han llamado para verme una hora después de la que tenía en la cita), y, cuando acabe a las tres, me iré al hospital porque tengo guardia ¡hasta mañana a las 8! O sea que llevaré 24 horas sin parar un momento. Por esto es por lo que vamos a la huelga, sueldos bajos y exceso de trabajo hasta el agotamiento».

Se impacienta. Cuando estoy en la sala de espera, una señora mayor sentada a mi lado me enseña su papelito con el número que ha de salir en la pantalla para que le toque su turno con el médico y me dice: «Mira, nuestra cita era a las 11.30 y son ya las 12.15. Mi marido se desespera y se va a dar vueltas por el pasillo. Y, además, como fuma y no pude fumar, se desespera aún más».

Me lo explican, pero no. Mantengo una larga conversación con un buen amigo profesor universitario tratando de que me explique por qué le ha sentado mal a una parte del profesorado de la UMU el hecho de que el rector José Luján se haya buscado un trabajo que le guste para cuando se acabe su mandato, aun reconociéndole sus compañeros profesores que ha hecho una excelente gestión hasta este momento. Es que no alcanzo a entender en qué le afecta a la Universidad que el rector se vaya a trabajar a otro sitio cuando acabe. Me da una serie de argumentos que sería largo explicar aquí, pero la verdad es que no me convence, que no consigo ver claro por qué quieren que convoque elecciones ya, a no ser que haya por ahí algún grupo del claustro que tenga prisa para intentar acceder a la dirección de la UMU, que no creo yo que eso ocurra.

Serie. Esta semana he visto la cuarta temporada de Slow horses, una serie inglesa que estoy siguiendo desde el principio, y que ha estrenado ahora la quinta temporada, que también pienso ver. Es realmente muy buena, oiga, con un Gary Oldman y una Kristin Scott Thomas de protagonistas que están que se salen, y unos guiones mostrando el lado más sucio del espionaje perfectamente estructurados y que no pierden nunca el interés. Presenta otras ventajas, y es que cuando tienen que matar a uno de los actores habituales de la serie, lo matan, y a otra cosa. Es muy recomendable.

Problema. Se puede leer en la prensa especializada que una mujer que se llama Laura Matamoros, que yo no sé quién es, pero que es influencer, se quedó embarazada a los 23 años de un novio con el que ya había roto cuando se dio cuenta de que el chiquillo venía de camino, y que eso fue muy duro para ella. Ya ves tú.

¡Cuidado, contagios! Dicen que en Murcia tenemos brotes de sarna, tosferina y covid en bastante cantidad. No había oído hablar de la sarna desde que era pequeño. Y de la tosferina desde que vacunaba a mis hijos hace decenas de años. Qué desastre, oiga.

Una de aplauso. El viernes este periódico informaba de que la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena ha atendido en el Espacio Ciudadanía a un millar de jóvenes en lo que va de año, que han acudido allí buscando respuestas a dudas típicas de estas edades, como alquileres de viviendas, salidas laborales, salud sexual, etc. Que se haya creado ese servicio ya es bueno, que los jóvenes lo utilicen y se lo cuenten a sus amigos y a su vez ellos acudan cuando tengan dudas al respecto es porque se hace bien, porque los que van son atendidos como debe ser. (Qué gusto no tener que escribir siempre criticando).

Negativa rotunda. La misma mujer de la puerta del colegio a su compañera: «Él querría, pero yo no quiero verlo a él ni en pintura».

Manifestación en favor de Palestina el pasado jueves en la Glorieta de Murcia. / Juan Carlos Caval

Palestina somos todos. ¿Por qué? Porque, si se está asesinando a tiros, a bombazos, a cuchilladas, a decenas, a centenares, a miles de seres humanos, hombres mujeres y niños, si los están matando de hambre mientras que las ayudas se pudren en las fronteras porque los israelíes no permiten que sean llevadas a su destino, si se están bombardeando hospitales y matando a periodistas, si se está impidiendo que una flotilla de barcos con voluntarios y comida y medicinas llegue a los puertos o a las playas, si ocurre todo este horror, entonces, amigos, es que Palestina somos todos.