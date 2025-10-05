¿Hacia un adelanto electoral? | Preparando las urnas

Cada vez parece más probable que las autonomías del Partido Popular adelanten las elecciones para convertir un proceso normal de renovación de los parlamentos autonómicos en un acontecimiento político de proyección nacional. El PP cuenta con la tranquilidad que le proporciona el tener asegurado el control de sus feudos. Hasta en territorios como Valencia, donde la tragedia de la dana del año pasado todavía planea como un argumento en contra del Gobierno de Mazón, parece que el PP podría mantener la presidencia con el apoyo de Vox. Con esa base electoral garantizada, los populares tienen las manos libres para manejar los tiempos electorales a su propia convivencia.

El PP pretende alfombrar la llegada de Núñez Feijóo a la Moncloa con una victoria apabullante en las autonomías donde gobierna, cuyas elecciones se adelantarían previsiblemente a la primavera del año próximo. Sin embargo, Pedro Sánchez tiene en su mano neutralizar esa jugada adelantando todavía más las generales previstas para 2027. A su favor está el previsible fiasco de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que presumiblemente no serán validados por sus socios según vienen anunciando con machacona insistencia. Los partidos antisistema huelen a cadaverina y están desembarazándose progresivamente del lastre sanchista. No por virtud, obviamente, sino porque la toxicidad de Sánchez está perjudicando gravemente sus expectativas electorales en los territorios donde tienen mayor implantación, como el País Vasco y Cataluña.

En vascongadas, las encuestas ya anuncian una victoria electoral de Bildu mientras que en Cataluña, el partido ultraidentitario dirigido por Silvia Orriols, Alianza Catalana, le estaría provocando a los de Puigdemont una avería tremenda, al robarle nada menos 14 diputados como castigo por haberse convertido en la muleta de Sánchez.

Todos estos factores alimentan la sensación de que estamos ante el final anticipado de un ciclo que ya no da más de sí. El PP lo ve claro y parece que va a actuar en consecuencia.

El caso de Murcia adquiere ciertos matices de interés ante el descenso progresivo del apoyo electoral al PP y la subida creciente de Vox, que estaría a punto de superar al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política de la Región. No cabe extrañarse de esta circunstancia, puesto que el partido de Abascal se convirtió en la primera fuerza política de Murcia en las elecciones generales de 2019, lo que da una idea de la fortaleza del partido conservador en nuestra región. Las autonómicas y locales son otra cosa y ahí los resultados fueron más discretos, pero es indudable que los de Abascal cuentan con un suelo de voto muy sólido desde el que aspirar a dar el campanazo superando al PSOE.

Las elecciones se adelantan cuando el presidente en ejercicio tiene las mejores expectativas; no cuando las encuestas le dan un resultado discreto. El problema, en lo que a Murcia se refiere, es que no parece el mejor momento para sacar las urnas a tenor de las últimas catas demoscópicas, que alejan a López Miras de la cifra mágica de los 23 diputados, que le permitiría gobernar con mayoría absoluta y, por tanto, sin depender del fielato de Vox.

Pero los partidos políticos son estructuras monolíticas donde las órdenes viajan desde arriba para su estricto cumplimiento por las franquicias regionales y locales, de tal forma que el presidente murciano no va a decidir si adelanta o no las elecciones. Eso se lo dirán desde Madrid.

Lo bonito sería que votáramos el mismo día, las generales y las autonómicas que se adelanten. Además del ahorro que supone hacer coincidir las citas electorales, en un solo día se resolverían las grandes incógnitas políticas que pesan sobre el país. La noche electoral resultaría especialmente apasionante, otro elemento de interés nada desdeñable, ahora que el PSOE nos ha dejado sin Eurovisión.