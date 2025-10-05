¿Hacia un adelanto electoral? | Deseos infundados

Efectivamente, el equilibrio inestable agudizado en que está el Gobierno de coalición por no haber podido presentar en plazo el proyecto de Presupuestos para 2026 alienta en grado máximo las expectativas del PP, que empuja para conseguir un adelanto electoral desde la misma noche en que se formó el actual Ejecutivo. Hasta ahora, la potestad que tienen los presidentes autonómicos, la mayoría del PP, de adelantar sus comicios regionales auguraba un superdomingo electoral con urnas estatales y autonómicas en el que la derecha tenía depositadas buena parte de sus esperanzas de darle un revolcón histórico no solo al partido ‘sanchista’, sino también a toda la izquierda.

La primera de esas citas regionales es la de Castilla y León, porque se cumplen cuatro años de mandato en febrero, pero Fernández Mañueco está ahora en una posición doblemente débil: por su alianza infructuosa con Vox y por su nefasta gestión de los incendios del verano, que le han granjeado muchas críticas. Incluso antes de que llegara lo peor de los fuegos, el CIS de julio y de Tezanos descartaba mayoría alguna en esa comunidad, daba la victoria electoral (en intención de voto) al PSOE y recogía que el 65,3% de encuestados prefería un cambio de presidente regional.

Esa que por calendario iba a ser la comunidad que tenía trazado de antemano convertirse en detonante del batacazo electoral de la izquierda, parece, pues, que ya no está tan segura. Sin embargo, Andalucía tiene visos de que mantendrá a Moreno Bonilla con mayoría absoluta frente a la aspirante ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Por eso, si ‘Juanma’ quiera ligar su suerte estrechamente a la de Núñez Feijóo, adelantaría algún mes las autonómicas. Aunque ya anticipó que serán un fin de semana de junio próximo que no tenga fiestas primaverales.

En Valencia tocan en 2027 y lo que importa es si el PP seguirá manteniendo al nefasto Mazón. Las de Aragón fueron en 2023: o sea que, aunque la comunidad esté sin Presupuestos, habría que adelantarlas un año, pues fueron en mayo, cosa descartada hace unos días por el presidente Azcón. En Extremadura, donde María Guardiola ha advertido de posible adelanto si no saca los Presupuestos, el problema es que si lo hace a mayo próximo, tendrán que celebrarse nuevamente al cabo de dos años, según marca el Estatuto. Y Galicia no cuenta: fueron en 2024.

En Madrid, doña IDA tiene mayoría absoluta y tocan en 2027, como en Baleares y en Murcia, aunque aquí el último Cemop refleja un fuerte aumento de Vox. Entonces, hay que ver si Núñez Feijóo tiene suficiente fuerza interna para poner a sus barones en función de sus intereses y hacen coincidir los respectivos comicios para forzar a Sánchez, con un resultado espectacular para el PP en varias autonomías, a adelantar las generales.

Así, las únicas dos certezas son que el líder ‘popular’ difícilmente va a poder coser un traje con tantos pespuntes con debilidad manifiesta en CyL, Extremadura, Murcia y Valencia; y, la otra, que el socialista sigue empeñado en gobernar, o intentarlo, a pesar de los pesares, aun cuando incluso de la mayoría parlamentaria que dizque le apoya se siguen oyendo voces discordantes: la siempre ventajista de Junts, por descontado, pero también las de varios socios de la coalición gubernamental, incluyendo a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Tanto Feijóo como Sánchez van en naves de difícil gobierno e intentan mantenerse a flote contentando puntualmente a unos y a otros. La estrategia equilibrista de Sánchez de momento le sirve para no ahogarse del todo, aunque sus reveses parlamentarios se cuenten a pares y siga concitando voluntades con algunas medidas sociales. La aspiracional de Feijóo y sus barones es más difícil de definir, pero parece de pura supervivencia del líder y de alguno de sus barones, ‘comprando’ políticas ultraderechistas para ganar votos y mantener poltronas. El peligro para el popular es, se ve en los sondeos, que Santiago-y-cierra-España le cercene la cabeza con su espada, directamente o vía Madrid.