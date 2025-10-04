Lágrima de un escultor

Dolorosa de la parroquial de Santiago Apóstol de Lorquí, del escultor Francisco Salzillo. / Joaquín Zamora/L.O.

Hay obras de arte que trascienden su propia significación para convertirse en algo valiosísimo, intangible. Creaciones diversas, amadas secular y generacionalmente, que forman parte de la memoria viva de los pueblos; de aquello que, desde la infancia a la tumba, contemplamos como parte misma de nuestras vidas. Son esas piezas, posiblemente, las que nos alimentan espiritualmente con su compañía silenciosa, con su belleza, con la identificación que toda una sociedad vuelca en la multisecular dramatización del rito sagrado, año tras año.

La actual Comunidad Autónoma de Castilla y León aúna una portentosa historia y legado patrimonial. El arte románico, inexistente por estos lares, ocupa un lugar destacado en sus tierras. El patrimonio religioso de todas las provincias que la forman suma el cincuenta por ciento, aproximadamente, del patrimonio religioso nacional. Fue en 1988 cuando se llevó a cabo, de la mano del sacerdote José Velicia, del escritor José Jiménez Lozano y del arquitecto Pablo Puente, la genial iniciativa de dar luz, a través de exposiciones, al rico patrimonio formado por todas las diócesis castellanoleonesas. Nació, así, la fundación Las Edades del Hombre: un hito en la conservación, restauración y difusión del patrimonio religioso en nuestro país. A sus espaldas están veintisiete ediciones celebradas no sólo en sus territorios originales sino, también, en lugares tan distantes como Bélgica o Nueva York. Por sus montajes expositivos han pasado, a lo largo de estas décadas, más de once millones de personas de todo el mundo. Las Edades del Hombre se han convertido a lo largo de los años en un sello en sí mismo, en sinónimo de arte, calidad y buen hacer.

En los próximos días de este mes de octubre inaugurarán sus majestades los reyes de España la XXVIII edición, con el título Esperanza y ubicada en Zamora. Las soberbias sedes son la Iglesia de San Cipriano y la icónica catedral zamorana. Varios cientos de obras, venidas de los más diversos lugares, volverán a enseñar y deleitar a los numerosos visitantes hasta su cierre en abril de 2026.

No hay discrepancia posible en que el artista más celebrado y aclamado de nuestra historia del arte es Francisco Salzillo. Genio que fundió la gracia italiana con las excelencias de un barroco español que ya declinaba. Artista que terminó siendo un antes y después en la historia de la escultura murciana, eclipsando, en la mayoría de ocasiones, a otros notables escultores del siglo XVIII. Si existe una obra escultórica genuina de nuestras tierras levantinas, tremendamente copiada y difundida, no es otra que la versión de la Virgen de Dolores que nuestro genio escultor nos legó. Salzillo talló, a lo largo de su fructífera carrera, numerosas Dolorosas, muchas de ellas tristemente perdidas, como la genial de los Californios, en Cartagena, o la de la Amargura, en Lorca. Especialmente destacable es la versión -nunca superada- que, en 1756, talló para la mañana del Viernes Santo murciano. En su concepción de la Virgen pasional, Salzillo aunó la gracia del rococó y la nueva época que la dinastía de los Borbones simbolizaba. Una imagen teatral, declamatoria, en atrevido movimiento, con mirada perdida hacia el cielo y rico atavío de brocados llenos de color: una escultura para un nuevo tiempo que Murcia -y el levante español- hicieron suya.

Entre las Dolorosas que salieron del taller de Salzillo destaca la de la parroquial de Santiago Apóstol de Lorquí, posiblemente una de las versiones más afortunadas. Una imagen tallada en la década de 1760 y que hace gala de las mejores cotas del escultor barroco. Talla de exquisita factura y policromía, sin apenas alteraciones en su concepción original, y que conserva, excepcionalmente, el ajuar textil y argénteo con que Salzillo la ideó. Mereció por éstos y otros valores la declaración de Bien de Interés Cultural en 2012, junto con el resto de salzillos ilorcitanos.

Esta insigne escultura forma parte del escogido grupo de obras de arte de la nueva edición de Las Edades del Hombre. La efigie se presenta magníficamente ataviada para la ocasión con textiles jalonados con motivos contemporáneos a la ejecución de la talla, en atrevido contraste cromático donde plata y oro juegan sobre la seda azul y rosa. Su presencia en tierras zamoranas es un orgullo que trasciende a su pueblo de origen para ser embajadora de toda nuestra Región, de nuestro siglo XVIII y de su más excelso escultor; de nuestra historia y memoria. Una obra de arte que lleva en sus lágrimas las ansias creadoras de su autor; una obra de arte que es la personificación de nuestra tierra cada Semana Santa.