Inauguración del submarino S-82 en Cartagena. / Ivan urquizar

Un grupo de alumnos de Lille ha llegado al instituto donde estudia mi hija gracias a un programa de intercambio, por el que ella se trasladará a la ciudad del norte de Francia para convivir durante una semana con otra familia. Los jóvenes galos aprovechan estos días para conocer la ciudad y la Región, en definitiva, para hacer turismo. El programa de actividades es intenso e intensivo, pero la primera parada la hicieron ayer en el Arsenal Militar, donde doy por hecho que embarcaron en buques y rastrearon la base de submarinos, porque admito que mi manejo con la lengua de Dumas apenas pasa del oui y poco más, lo que dificulta el entendimiento con nuestra inquilina provisional.

Felicito a las profesoras que promueven esta iniciativa. Primero, porque creo que no hay mejor manera para abrir las mentes que traspasar fronteras, salir de nuestra zona de confort y aventurarnos a conocer nuevas culturas y nuevas maneras de vivir, especialmente cuando eres joven, porque cuando ya somos adultos solemos ser demasiado cazurros para abrirnos a nada. Segundo, por tener el acierto de iniciar la singladura de los franceses en la ciudad que visitan por lo que más nos identifica que, sin duda, es nuestro vínculo con la Armada. Más allá de que Cartagena esté considerada como capital de una de las provincias marítimas más importantes de nuestro país y de su historia, basta con dar un paseo por nuestro territorio para constatar la influencia de la Marina a lo largo de nuestra historia, empezando por el inmenso patrimonio arquitectónico que nos rodea. Recuerdo haber trabajado en una noticia hace años donde destacaba que la Armada era la ‘empresa’ de mayor impacto en nuestro municipio. De sobra sabemos que se trata de una institución pública, me refería en aquel artículo a que el número de profesionales y familias que vivían de ella superaba con creces al de las otras grandes compañías arraigadas en nuestra ciudad, como Repsol, Sabic o Navantia, teniendo en cuenta que, además, esta última tiene una vinculación y relación directa con nuestra base naval. Aunque hace más de una década de aquel análisis, estoy convencido de que los marinos y los civiles que los acompañan en sus destinos siguen siendo mayoría aplastante.

Los estudiantes franceses tuvieron la fortuna de que, ayer, se celebraba en Cartagena un evento de tanta solemnidad, pomposidad e importancia como la puesta a flote de un submarino, el ‘Narciso Monturiol’ o S-82. Evidentemente, no estuvieron en el acto, pero sí fueron testigos lejanos de este nuevo hito histórico. Recurrí a un batiburrillo de términos castellanos, ingleses y franceses para explicarle a ‘mi francesa’ que se encuentra en la única ciudad de España que cuenta con una base de sumergibles y una de las pocas del mundo donde se construyen estos buques militares. Me entendiera o no, supongo que se habrá hecho una idea de la importancia de estas naves por estas tierras. O tal vez mis esfuerzos fueran en vano porque ya se lo hubieran explicado durante la visita en su propio idioma.

La Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada en Madrid el pasado mes de enero, acogió la presentación de un ambicioso proyecto denominado ‘Cartagena, ciudad de submarinos’. Persigue reforzar la ciudad como destino imprescindible para los amantes de la historia, la tecnología y el mar, abriendo un nuevo capítulo en su relación con el turismo y la defensa. «Este es un proyecto que une a nuestra ciudad en torno a su historia y su futuro, creando oportunidades para el turismo, la innovación y el conocimiento. El objetivo turístico del Ayuntamiento es la desestacionalización, alargar la estancia media y asegurar la calidad», dijo la alcaldesa.

La realidad, hasta el momento, es que cuando sales por ahí y dices que eres de Cartagena, nadie la asocia a estos sumergibles, al menos de inmediato. A mí no me ha pasado nunca. Tal vez porque no hemos sabido aprovechar ese tremendo potencial que aún no hemos conseguido que pase de eso, de un proyecto.

Los submarinos son nuestro pasado, como lo demuestra que queramos, por fin, aprovechar que el inventor de estos buques, Isaac Peral, es nuestro paisano y vayamos a convertir su casa natal en un museo, cuya apertura se está haciendo esperar más de lo que nos gustaría. Los submarinos son nuestro presente: vean, si no, la portada de este periódico con la puesta a flote de la segunda unidad de la serie S-80. Y los submarinos serán nuestro futuro, aunque en nuestra mano está determinar si su impacto será mayor o menor. Fueron varias las intervenciones de los altos mandos que ayer destacaron que la construcción de estos nuevos sumergibles son el principal proyecto de ingeniería de nuestro país. No lo dudo, pero convendría despejar de raíz todas las dudas que han sobrevolado sobre el mismo para poder exportarlo a otros países y aprovechar el filón que supondría para nuestra industria naval. Lo que unido a regresar al pasado para dar un nuevo impulso a nuestro emerger turístico nos garantizaría un devenir prometedor. Empecemos por dejarnos de vaivenes con el ‘Tonina’ y saquémoslo a flote de su ostracismo de dos décadas para que brille y nos haga brillar.

Hagamos que los pioneros de la navegación bajo el mar se sientan orgullosos, allá donde estén, de nosotros y de prestar su nombre a los nuevos y flamantes submarinos de la Armada Española.