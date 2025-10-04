Qué contento estoy

Si yo fuera el líder del Partido Popular de la Región de Murcia estaría contento con los resultados del CEMOP. Es cierto que la encuesta le ha salido un poco trastabillada, pues ahí dice que a la intención de votar a este partido se le ha bajado un poco la cosa, tres diputados de nada. En su lugar, no vería yo este tema preocupante, al menos, no lo vería absolutamente preocupante, ni jodidamente cabreante, ni me pondría a darme coscorrones contra la pared de mi despacho, ni siquiera llamaría a algún consejero para gritarle un poco y desahogarme, no. Probablemente, trataría de sentirme satisfecho porque he mantenido a mi partido, en lo posible, dentro de los cánones de la derecha que siempre soñé, fíjate tú, y, aunque a veces haya tenido que hacer una faena de aliño, he toreado con gracia y un cierto donaire para conseguir sacar adelante mis cosicas, que si un presupuesto por aquí, que si un apoyo por allá. Todo el mundo dice, además, que me conoce, y es que, la verdad, es muy difícil que yo pase desapercibido. No hay más que mirar las fotos del cónclave este que montamos aquí la semana pasada y se verá quien destaca, no sé si me explico.

Si yo fuera el líder de Vox, el Señor no lo permita, estaría contento de los resultados del CEMOP porque, mientras al PP se le baja, a mí se me está subiendo la intención, la de voto, de una manera imparable, bueno, al menos, aparentemente, y pensaría que hay que ver la maña que me he dado para transmitir a la población joven mis mensajes aprovechando que ellos se informan solo con las redes sociales y ahí nosotros estamos que nos rompemos de guapos y nuestras cosas van colando en sus juveniles cabezas. Aun así, me preocuparían varias cuestiones: la primera, que la encuesta se hizo en verano después de que echáramos una mano para que se liara en Torre Pacheco y que va a ser difícil mantener ese grado de tensión con una cierta continuidad lo que claramente nos viene bien. Y también me pondría de mala leche –perdón- que me valoren con un miserable 3.2, pero, claro, como siempre tengo que salir en los medios con cara de palo, cabreado por de los moricos o los negros, pues que la gente no me toma cariño. Ya ves tú, yo que soy un pedazo de pan.

Si yo fuera el líder del Partido Socialista, estaría contento con los resultados del CEMOP. Bien es verdad que pensaría que no vamos ni para adelante ni para atrás –bueno, uno para atrás, como bien me han recordado desde Madrid -, pero eso se arreglaría con una buena campaña. Lo que no sabría yo, si fuera el líder, es cómo demonios podría sacar a mi partido de la puñetera Oposición, joder, que ya llevamos treinta años aquí haciendo el canelo mientras los otros gobiernan tan ricamente. Y luego está lo del conocimiento. Me preocuparía mucho ser el menos conocido de los cuatro líderes de los partidos, aunque no habría más remedio que aceptar que no es que, aun siendo guapico, doy una pinta que más triste imposible. Y es que, además, como ahora soy Delegado, siempre voy con el puto traje oscuro y la corbata, y eso me deja el aspecto un poco mortuorio, y la gente no percibe que yo soy un hombre afable. Y no digo nada de cuando aparezco ahí en la foto con los guardias vestidos de uniforme, más serio que un ajo, y, claro, eso no anima al personal a tomarme cariño.

Si yo fuera la lideresa de Podemos estaría muy contenta con los resultados del CEMOP, y diría: ‘ahí estamos, los dos, es decir, que nos mantenemos y no bajamos y eso que, en la izquierda de verdad, a menudo ha habido un solo representante en la Asamblea’. Y también pensaría que es muy positivo que IU y mi partido aquí en Murcia no se estén cayendo a pedacicos ante la gente, que mira cómo va la cosa a nivel nacional. Anda que el invento de Sumar le ha salido el tiro un pelín por la culata a Podemos.

Y, la verdad, es que aceptaría que me dijeran que Belarra da bastante mal rollo, y sentiría mucho expresarlo así, pero qué le vamos a hacer si no ha sonreído desde que era pequeña. Por lo menos, aun siendo tan pocos, la gente sabe y quiere que estemos ahí. Y, oye, si yo fuera la lideresa, estaría muy feliz de ver que el personal me valora más a mí que a Antelo. Qué gusto, Señor, diría yo.