Nadie sabía de quién podía ser un periquito que andaba perdido. Debía de estar cansado, porque daba saltitos sin dirección fija. O si acaso descansaba en alguna rama. Se conoce que le habían abierto un rato, y ya no había sabido volver. No me preguntes cómo, se vino a vivir a nuestra casa. El hombre de los números es un gran amante de los pájaros, y ahí donde lo ves, los entiende divinamente.

Daba gusto ver al periquito y al resto de pájaros. En sus jaulas, sí, pero qué quieres, tienen espacio bastante, agua, comida, sombra... No es mal plan.

Por desgracia, una mañana apareció el periquito con sangre en una pata. Estarás de acuerdo en que eso sólo lo ve quien está pendiente de los pájaros a cada momento. Sin dilación, el hombre de los números corrió al veterinario para curarle, «los pájaros tienen muy poca sangre». Nunca supe si lo decía en plan sarcástico, o es que entre ese manojillo de plumas realmente corre poca sangre, y una gota derramada puede ser motivo de extremaunción.

Pero volvió sin el pájaro: por indicaciones facultativas, debía quedarse ingresado en observación. No sé quién de los dos alucinaba más, si yo escuchando, o él contando cómo le habían explicado lo necesario del ingreso, porque había que darle suero por la noche, gota a gota, para evitar que se deshidratara. Y que cada noche eran 70 euros. Yo sólo espero, por ese precio, que el suero, al menos, fuera de marca y no agua del grifo.

Al día siguiente ni me acordaba ya del pájaro. Así que me sorprendió la llamada de Antonio a media mañana. Creí que era por alguna cuestión doméstica, y tardé un rato en relacionar la noticia de «se ha muerto» con el pájaro dichoso. Eso sí, los dos estábamos de acuerdo en que no hay derecho a que te cobren ese dineral y que el pájaro encima se les muera. Indignación total. Si lo llego a saber, no sale de la jaula. Quizá teníamos que estar tristes por el pájaro, pero lo que teníamos era un cabreo y una sensación de timo que no te puedo explicar. Y no acababa la cosa ahí.

Queríamos recuperar aunque fuese la jaula -por lo menos, así el destrozo era menor-, así que allá que nos fuimos. Nada más entrar, la chica tras el mostrador nos recibió con un «lo siento mucho» en plan pésame. Nos decía, como si de una persona se tratase, que habían hecho lo que habían podido, pero finalmente había fallecido. Como diría mi abuela, te lo juro por mi madre. Como prueba de que te lo digo en serio, que sepas que me tuve que salir a la calle porque se me escapaba la risa. Cuando me recompuse y volví, estaban entonces discutiendo el entierro del pájaro. Decía la chica que la Ley como se llame de protección de los animales obligaba al entierro. Válgame. Me dieron ganas de decirle que no se preocupase, que ya le diríamos nosotros una misa. Por dios santo.

Al fin conseguimos huir, con el cuerpo «insepulto» del pájaro, y con la jaula, y sin saber (no había necesidad) cuánto pensaban soplarnos por el entierro. Qué desalmados, con la excusa del bienestar animal. Es sólo una forma de sacarnos el dinero.