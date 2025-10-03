La oposición unificada de Policía Local: ¿real o parche político?

Recientemente hemos conocido que la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia se ha reunido para abordar una demanda histórica en nuestra tierra. Posiblemente veamos en pocos años una oposición unificada para entrar en los Cuerpos de Policía Local, sin que los opositores deban quedarse en el municipio donde aprueban. Sería algo similar a lo que ya ocurre en comunidades como la gallega o la extremeña. Pero no piensen que esto se hace de un día para otro, por mucha voluntad política que quieran, pues se necesita reformar varias leyes y adaptarse a los plazos legales. Así que muy difícil veo que sea para 2026. Al año siguiente, que hay elecciones, sí que lo veo factible.

La medida, presentada como parte de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia + Segura, promete modernizar el acceso a la profesión y ahorrar recursos a los ayuntamientos. Sin embargo, tras el discurso triunfalista, surgen dudas más que razonables.

El Gobierno regional insiste en que la unificación reducirá costes a las haciendas locales y agilizará la incorporación de nuevos agentes. Nadie discute que la dispersión de convocatorias genera duplicidades y desigualdades, pero tampoco es deseable un modelo excesivamente centralizado. ¿Es equiparable la situación de Cartagena con la de un municipio de apenas 10.000 habitantes?

El argumento de que los opositores solo prepararán un temario, unas revisiones médicas unificadas y unas mismas pruebas físicas es, a primera vista, muy atractivo. Y luego todos juntos hacen lo mismo que hasta ahora, formarse durante unos meses en la academia regional, que por cierto, ¿dónde está? Porque cada año se hace en una plantilla policial diferente. Hace casi veinte años se puso una primera piedra en unos terrenos de Sangonera La Verde.

El Ejecutivo regional habla de un plan dotado con 120 millones de euros y la promesa de alcanzar 3.000 agentes en 2030. Ya veremos en qué queda tanta promesa, estaremos aquí para verlo. Porque nadie se engañe, no todo es de color rosa, hay mucha precariedad y diferencias entre los distintos municipios de la región. Y mucha más entre las diferentes Comunidades Autónomas. Faltan policías locales, pero también faltan chalecos balísticos, hay demasiados coches patrulla en mal estado o turnos mal planificados que desgastan al personal. No veo yo a la Policía Local de Murcia y de Cartagena remando en la misma dirección, pero ojalá.

Si por algo nos caracterizamos en la Región es por ser el ejército de Pancho Villa, donde cada cual viste como quiere, lleva la rotulación que se le antoja y donde las diferencias de salario y obligaciones son notorias. Todavía recuerdo en la década del año 2000 cuando el consejero Manuel Campos hizo una intentona por homogeneizar las policías regionales, incluso con la creación de ese cuerpo especial, que nunca existió, las UESCARM, que no eran ni más ni menos que los mismos policías de cada municipio, pero subvencionados por la Comunidad Autónoma. Aguas de borrajas.

Antes de pensar en macroestrategias, tal vez convendría resolver lo básico, pero si se unifican los procesos selectivos yo soy el primero en agradecerlo, porque es necesario y mucho más justo. Ya será más difícil colocar a sus acólitos en algunos sitios. Y otra reflexión: mujeres, prepararse, con vocación, porque hay pocas valientes, y sin embargo la gente dice que entran pocas. Pues si miran las listas de admitidos en cada proceso verán la respuesta ustedes mismos: se presentan muy pocas, no hay más motivo.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿estamos ante un verdadero paso hacia la modernización policial en la Región de Murcia o simplemente ante un gesto de cara a la galería para ganar tiempo político? La respuesta, como casi siempre, no estará en los discursos, sino en la calle.