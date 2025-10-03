Un Gobierno de Antelo para la Región de Murcia

Con Antelo a las puertas de la Presidencia el Gobierno está agotado en la Región de Murcia. No tiene nada que ofrecer, no tiene estrategia de dirección en ninguno de los sectores clave. Las consejerías funcionan como sucursales de poderes oligárquicos que manejan el presupuesto a su gusto y tratan a los dirigentes autonómicos como marionetas en su teatro de intereses particulares.

La capacidad de influencia de López Miras en el Estado es completamente nula. Lo hemos visto en la falta de garantía para los recursos hídricos, las promesas rotas para la modernización de la red eléctrica, la colocación a capricho de menores extranjeros, el atolladero del Servicio Murciano de Salud, e incluso en la implantación de la lengua árabe y cultura marroquí hasta que Vox impuso el remedio.

Y ahora a López Miras le revientan (en la cara) casos pasados de corrupción que muestran la operativa de un partido que consideraba el presupuesto como una caja para los gastos de su presidente y el Gobierno como un capazo donde meten mano los espabilados con «proyectos emblemáticos» que acaban en la ruina o el juzgado.

Todo esto tiene que cambiar. No es posible que los problemas sigan dando vueltas en la carroza de López Miras o pasen las legislaturas con papeles amarillos y consejeros cuyo trabajo es acudir a ferias en Madrid o eventos subvencionados a colectivos sociales. La única «ganancia» de tanto trajín es una crónica en medios a sueldo que glorifican la acción del Gobierno.

Tanto desencanto preludia la revuelta electoral. Los que han entrado en pánico no entienden que Vox sea la segunda (¿primera?) fuerza. La explicación es firmeza contra la invasión migratoria, la inseguridad en las calles y el miedo climático que paraliza la economía. Los jóvenes aprecian a Vox frente al asalto de prestaciones por caraduras y parásitos que deberían estar encerrados o expulsados. Los trabajadores se suman a nuestra protesta contra un régimen de separatistas, terroristas y enchufados en todo tipo de garitos.

El aquelarre del Teatro Circo explica el susto de López Miras. Los populares a la desesperada plagian el programa de Vox mostrando una fotocopia arrugada del original. La cumbre autonómica protagonizada por Ayuso y Feijóo, con Ballesta de «pregonero» y Mazón como invitado molesto, dio el tono de la flojera: no habrá Trasvase cuando exista suficiente desalación o reciclaje, permiso por puntos para los que entran a machetazos, y Agenda 2030 con los socialistas en la UE.

No es raro que la encuesta recorte las orejas al socialismo murciano y a un PP que lleva 30 años de verbena cantando «que se mueran los feos». Todo indica que ha terminado la hora del fraude y la estafa, los apagones de luz y los trenes parados, los cortes de agua y los embalses dinamitados. El votante murciano sabe que el PP en la Asamblea es el PSOE en el Congreso: defiende la educación afectivo-sexual en la escuela junto al Pacto Verde y Migratorio, lo que rebaja el peso de López Miras en la horquilla bondadosa del CEMOP.

¿Puede Antelo ser presidente? López Miras quiere evitarlo diciendo que vota con el PSOE el 60% de las ocasiones. Pero la ejecutoria de Vox en la Asamblea es pedir la derogación de la Ley LGTB e impedir una Ley regional de Memoria Democrática. Vox ha retirado las ayudas a la patronal/sindicatos y cerrado las puertas al tráfico de menores africanos. Vox ha liderado el debate de Portmán, la defensa del Trasvase, la agricultura familiar, la expulsión de la cultura islámica y la derogación de la Ley de Mar Menor.

Naturalmente, en la Asamblea, hay decenas de debates sobre reparación de carreteras, arreglos en colegios, colas en hospitales y asfaltado de rotondas. Esos son los casos en los que Vox «ha votado con los socialistas», para que López Miras trabaje en las goteras de la Comunidad Autónoma. Nadie verá a Vox defendiendo la invasión de nuestro suelo agrícola con chapas solares, ni el biogás sin planificación estratégica, ni la «transición ecológica» de Pedro Sánchez con más voluntad que Sara Aagesen. ¿Puede el PP decir lo mismo en el 60% de las votaciones?

Todavía en el ecuador de la legislatura presentimos un Gobierno regional que gestione las energías renovables sin creer en cuentos chinos y custodie el Mar Menor sin agredir al sector primario. Somos el partido contra vagos y maleantes, la patada en el culo a los okupas y el respeto para los que trabajan. Sabemos gestionar recursos naturales sin sectarismo, defendemos vida, familia, tradición y libertad. También la nueva economía de los datos, la IA y la innovación creativa para un mundo interconectado en español. Es hora de que Murcia tenga un Gobierno de Vox. ¿Con López Miras pidiendo el cargo de vicepresidente? Todo a su tiempo.