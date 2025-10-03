¡Feliz Navidad!

El otro día volví a ver Plácido, la obra maestra del genio de Berlanga. Hasta aquí nada raro porque, como les he comentado en otras ocasiones, es una de mis películas favoritas y suelo volver a ella con cierta frecuencia ya que, como suele ocurrir con las obras maestras, cada vez que las ves te aportan algo nuevo.

Confieso que hasta hace un par de años ver Plácido fuera de temporada me parecía un anacronismo que intentaba no airear demasiado para evitar aumentar la leyenda de friki entre mis conocidos y amigos, pero el otro día, con cierta dosis de altivez, la volví a ver mientras me zampaba una tableta de turrón, del blando, que había comprado en un archiconocidísimo supermercado mientras intentaba paliar los efectos del veranillo de San Miguel tumbado bajo el aire acondicionado.

Y es que, queridos amigos, una vez que el espíritu navideño parece que empieza a desperezarse en pleno mes de septiembre y a inundar de guirnaldas, renos y demás parafernalia los escaparates de las grandes superficies, mi miedo al anacronismo estival parece que, poco a poco, empieza a ser superado y ya no me siento como un bicho raro y como se si llevara bufanda mientras paseo en bañador por la orilla de la playa en pleno mes de agosto cuando disfruto de Plácido fuera del contexto de la época navideña.

Hoy en día la prisa, lo inmediato, se ha convertido en nuestro leitmotiv. Vivimos la vida a tal velocidad que, muchas veces, nos cuesta mantener el control y solemos descarrilar. La cultura de la inmediatez se ha impuesto en nuestras vidas sustituyendo a la paciencia y la reflexión, conceptos ambos fundamentales por los que se han regido las sociedades para evolucionar.

De alguna manera hemos desestacionalizado nuestro calendario cultural con el objeto de estirar al máximo las campañas de compras y, y esto sí me parece importante resaltarlo, crear refugios emocionales que nos distraigan de los verdaderos problemas, y miren que los hay, que realmente azotan a nuestra sociedad en el día a día.

Vivir con inmediatez supone perder nuestra capacidad de ilusión y la sensación de inquietud ante un acontecimiento.Recuerdo que cuando era niño la Navidad empezaba a asomarse a mi ventana, allá por el puente de la Inmaculada, cuando mis padres nos traían una tableta de turrón de chocolate que habían comprado en El Corte Inglés, y a mí aquello me parecía una auténtica fantasía y un adelanto sustancial a una época que, en el calendario, aún quedaba lejos. Y es que mis navidades comenzaban cuando venía mi tía Angelita de Zaragoza, que solía ser en torno al día de la lotería. Con su llegada dábamos de algún modo inauguradas las navidades y poníamos el belén, por aquel entonces lo del árbol no se estilaba.

Unas navidades que, aunque apenas duraban dos semanas, parecían eternas. Porque ahora aunque la Navidad comience en septiembre apenas dura un par de días ya que, cuando realmente se presenta estamos ya del todo empachados y hasta el gorro de polvorones. Cada cosa tiene su época, su momento y su tiempo, y correr, adelantar las etapas y el calendario no es bueno.

De todas formas, como hay que adaptarse a los tiempos que corren, y para que no nos pille el toro, les deseo una muy feliz Navidad; y ya si eso, próspero año nuevo y buena Semana Santa.