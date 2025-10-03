Qué lista es la Constitución y que fácil es saltársela. Uno de los artículos con más glamour es, aparte del 17 -que contempla la libertad del ser humano cuando dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad-, el 14, clave en toda sociedad democrática -incluso en la nuestra-, que establece el principio de igualdad ante la ley, afirmando que los españoles son iguales sin distinción por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Pero la realidad es que esa prohibición de discriminación la interpretamos como nos conviene -como hacemos con la religión-. Muchos son los ejemplos o casos que se podrían citar. El principal de ellos es la discriminación por razón de raza cuando echamos la culpa a los migrantes del aumento de los delitos, cuando las estadísticas -las de verdad y serias, no las de Tezanos- demuestran que no es así. El aumento de los delitos sexuales desgraciadamente está en relación con dos parámetros: el de la minoría de edad y el del entorno familiar. También hay discriminación cuando la solidaridad entre territorios de un país y entre sus ciudadanos desaparece. Como cuando se conceden prebendas a una comunidad o a un minoritario grupo de personas en perjuicio de los demás. Si encima se permite que un independentista falte al respeto a los andaluces, es que no hay ni solidaridad ni vergüenza.

Además de la raza está el sexo, y no solo por la violencia vicaria, extendida, por cierto, recientemente y acertadamente por una jueza a los perros, pues, en definitiva, se les maltrata e incluso se les mata para hacer daño a la expareja. Pero la discriminación a la que ahora quiero referirme es otra menos trágica y, si quieren, más jocosa, pero también contraria a la Constitución -mientras don Cándido no diga lo contrario-. Se trata del amor, que unas veces estar enamorado es una ventaja y otras veces un inconveniente. Ventaja, si te va bien, inconveniente, si te da la espalda. Se trata de conceptos de índole personal, afectiva o sentimental -no olvidemos que las mejores canciones se han escrito por un desamor- que también afectan al derecho. Unas veces, como decía, era para bien, como cuando el Tribunal Supremo aceptó como atenuante por analogía cuando se comete un delito estando enamorado, pues tu intelecto y tu voluntad están disminuidos por el amor que sientes hacia tu pareja, que te ha pedido y has accedido a colaborar con ella en algo ilícito, como, por ejemplo, traficar con droga. Pero, otras veces, el amor te puede acarrear malas consecuencias, como ha sucedido recientemente en el ámbito laboral. Una empresa despidió a una trabajadora porque se había enamorado -siendo correspondida- de su jefe, pero a este, sin embargo, no lo echaron. La razón esgrimida en la carta de despido fue que el convenio colectivo lo contemplaba y el Estatuto de los Trabajadores lo permitía, a través de la pérdida o abuso de confianza. En mi opinión, ese despido no solo es improcedente, como sentenció un juez de lo social de Barcelona, sino incluso nulo por discriminación y por atentar a la intimidad personal. Conceptos ambos que están vetados por la Constitución, que es prioritario en relación con el Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, de los convenios colectivos. Si encima como ha sucedido se despide a la trabajadora que cobraba 73 euros brutos diarios y no al jefe de la empresa que también se enamoró de ella, la discriminación por conveniencia económica y de jerarquía es evidente. El amor nunca puede ser causa de despido, si acaso de ascenso, porque se trabaja más contento y, en consecuencia, con mayor eficacia y rendimiento.

Y por último, la edad también puede ser en ocasiones discriminatoria. Y no me refiero a que a partir de unos cuantos años (elevados) los bancos se ríen si vas a pedir un préstamo, o una compañía de seguros se niega a hacerte un seguro de vida. No, me refiero a algo más chocante que ha nacido de las ideas de algunos hoteles. Aquí nadie se hospeda si tiene más de 45 años. Yo desde luego ni voy, ni iré, ni recomendaré a nadie que vaya a un hotel así. Mi libertad de elegir dónde dormir choca con la del hotel como empresa privada de admitirme. Lo sé, y por eso no puedo demandarles, pero sí no mostrarme de acuerdo. Aquellos hoteles que desde antaño han prohibido alojarse con mascotas o con niños, se han visto superados con esta nueva prohibición: solo si tienes entre 18 y 45 años tienes derecho a disfrutar de sus bajos precios y de sus extensas actividades. No me discrimines, por favor, ni por amor ni por edad.