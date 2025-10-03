El centro resiste, pero ¿hasta cuándo?

Lo expuso claramente en los años sesenta el gran teórico de la comunicación social Marshall McLuhan: los medios de comunicación de masas no solo sirven para transmitir un mensaje de una forma más o menos eficaz, sino que moldean la propia mente colectiva de una forma insospechada e imprevisible. De ahí su gran aportación al mundo de la comunicación de masas: «El medio es el mensaje».

Para explicar este concepto, McLuhan, siempre un expositor brillante, hablaba de la Galaxia Gutenberg, de la Constelación Marconi y de la Aldea Global que nos traería la televisión, el gran medio de masas de su época. Murió antes de que Internet y las redes sociales ampliaran la dimensión de la comunicación social hasta límites universales. La televisión demostró ser solamente una etapa. Las redes sociales que utilizan internet han alumbrado un mundo completamente interconectado, al margen de los cortafuegos que las dictaduras totalitarias se empeñan en establecer para seguir manipulando la mente y la voluntad de sus ciudadanos.

Que ‘el medio sea el mensaje’ también implica que el medio influye en el discurso mental de los receptores. Definitivamente la radio estimula la imaginación, pero también permite la propaganda, con la fuerte carga emocional que facilita la voz frente a la palabra escrita. La televisión actúa en sentido contrario: fomenta la inactividad y el conformismo. Finalmente, las redes sociales (recién llegadas al ecosistema mediático) están provocando un efecto que nadie preveía: la fragmentación social, el extremismo y las guerras culturales. En ese clima están medrando los extremismos de todos los signos, a derecha e izquierda.

Muchos jóvenes han llegado a la conclusión (inducidos por influencers a la busca de audiencias y dinero) de que están siendo manipulados por las corrientes culturales dominantes de izquierda. Llámense estas feminismo, medio ambientalismo o incluso laicismo. Las redes sociales permiten que estos influencers se hagan fuertes en un nicho de fanáticos para después dar el salto al mainstream. Este fenómeno parece imparable, de ahí el ascenso de los partidos de extrema derecha de ideología reaccionaria. La izquierda tradicional reacciona a ese fenómeno cultivando a su vez la división y el odio. El centro resiste de momento, pero cada vez más disminuido.