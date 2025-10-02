El mundo se pliega al horror

No estaba cantado pero está ocurriendo así. El mundo, al menos la parte de él que desgraciadamente decide, está dispuesto a plegarse al horror, es decir, al genocidio en Gaza y al terrorismo de Estado en Cisjordania. Eso demuestra el apoyo, aquiescencia, aprobación y aplauso que ha cosechado el ultimátum de Trump para que Israel deje sin terminar su trabajo, parafraseando al presidente estadounidense.

Hasta en este asunto ‘beligerante’ gobierno español de Pedro Sánchez se apresuró a mostrar su esperanza de que la palabra de Trump sirva para apaciguar el conflicto, sin reparar en que hacerlo de esa manera significa taparse los ojos ante el genocidio gazatí. Y en última instancia refrendar la tendencia ultraderechista, o parafascista como se prefiera, israelí.

Casi al tiempo que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, sonreía, Netanyahu ya mostraba reticencias sobre la aplicación del dictado trumpiano. Probablemente, lo que más guste al extremista israelí sea la conversión de la Franja en un resort vacacional para que judíos y no judíos estadounidenses y occidentales confraternicen de vacaciones con los árabes de las monarquías dictatoriales del Golfo, que también aplauden la imposición de Trump, convenientemente disfrazada de propuesta. Como lo hará asimismo la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de Mahmud Abbas.

Hay que preguntar ahora a quien corresponda, en nuestro caso a Sánchez y Albares, en qué quedan las sanciones comerciales y armamentísticas a Israel; y la orden de detención emitida contra Netanyahu por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Ursula von der Leyen, la derechista presidenta de la Comisión Europea, habrá de aclarar también si la suspensión del acuerdo comercial preferente de la UE con Israel seguirá adelante.

Digno será de conocer qué empresas inmobiliarias serán elegidas por Trump (¿y Tony Blair? ¿O solo hace de comparsa?) para reconstruir Gaza y si pondrán en pie las decenas de miles de viviendas y las infraestructuras arrasadas o solo se dedicarán a la parte ‘turística’.

Entre tanta incógnita solo hay una certeza: los genocidas han ganado la partida en Palestina y a nivel global. Quizá la ultraderecha también.