La era de los monstruos y tú

Una frase lanzada en una sala,anotada en un cuaderno: «Vivimos en la era de los monstruos». La pronunció Gabriel Colomé en el Congreso Internacional de ALICE, en Granada. No era retórica inflada: sonaba como un parte meteorológico. El aviso: la niebla se cierne sobre el puerto y conviene encender las luces.

En los mapas medievales, los dragones ocupaban los márgenes. Eran advertencia de que más allá empezaba lo desconocido. Hoy esos márgenes se disuelven como azucarillos. El monstruo se ha mudado al centro: preside parlamentos, dicta titulares, coloniza pantallas. Y lo hace con esa gravedad que Mario Riorda llama brutalismo político: la fuerza como argumento, la intimidación como método, la soberbia como máscara de autoridad. Un teatro rígido, donde el matonismo dialéctico impera. La política convertida en mármol falso: mucha pose, poco cimiento.

Este inventario ya tiene género propio: el bestiario político de cada día. Carnés por puntos para migrantes, como si la dignidad se gestionara en ventanilla de multas; Gaza y la barbarie convertido en resort; barcos de rescate que alguien querría hundir para hacer de la crueldad un patriotismo demodé. Y luego, el barro cercano: televisiones donde los bulos se instalan como huéspedes que nadie esperaba; conmemoraciones que borran alcaldes antiguos e ¿incómodos? de vídeos oficiales; concejales que exhiben cajas de cartón con datos personales en pueblos detenidos en otro siglo, fiscales del reciclaje con la basura como marca turística y una esperanza administrada a oscuras, incapaz de florecer.

El monstruo ya no está solo: tiene una legión de minions. Un ejército servicial que aplaude cada exceso, multiplica la consigna en redes y convierte la infamia en un ‘hype muy bro’. El monstruo habla y su coro responde: en platós, chats, plazas. Lo monstruoso también se subcontrata.

También en nosotros: en el dedo que reenvía un meme, en la risa fácil al zasca, en la resignación que convierte la política en karaoke. Los monstruos crecen gracias a esa complicidad de bostezo. Sin ella, se desmoronarían como decorados de cartón piedra al encenderse las luces.

Cada época inventa su jerga. La nuestra habla odio. La motosierra como emblema electoral. Las cárceles de Bukele ofrecidas como parque temático. El trumpismo convertido en casino global, donde los derechos se apuestan como fichas y siempre gana la banca del miedo. Y los apóstoles digitales de Trump, catequistas del rencor, exportando letanías virales como contrabando ideológico.

De fondo, la democracia empieza a tiritar. El brutalismo no busca solo exhibirse: busca domesticar, persuadirnos de que no hay alternativa, que el ruido es orden, que la intimidación es destino.

Y, sin embargo, los monstruos no son invencibles. Crecen en la sombra y se encogen con la luz. El humor los desnuda. La memoria los incomoda. La ciudadanía activa los arrincona. El problema no es su existencia, sino nuestra costumbre de convivir con ellos como con el zumbido de una nevera vieja. La costumbre, esa sí, es monstruo.

Conviene recordarlo: nunca existieron. Eran proyecciones, alimentadas por el conformismo y el cansancio, siluetas chinescas hinchadas que parecían gigantes porque aceptamos demasiado tiempo vivir en penumbra.

En los mapas antiguos, los dragones eran advertencia. En los nuestros, los monstruos se presentan como candidatos con sonrisa impostada y cuellos bien planchados. La diferencia es que los cartógrafos sabían dónde empezaba el peligro. Nosotros aún estamos a tiempo de decidir dónde termina. Dime por qué punta empezamos: si por la herida o por la costura.