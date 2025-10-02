La humanidad prometeica

Prometeo robó a los dioses el fuego del Olimpo y se lo dio a los hombres. En realidad, el descubrimiento del fuego (más bien cómo iniciarlo y mantenerlo a voluntad) fue el impulso tecnológico que dio alas al progreso de la inteligencia humana. Poder cocinar los alimentos facilitó la aportación de calorías y proteínas de origen animal a nuestros antecesores, lo que permitió que el neocórtex cerebral se expandiera considerablemente, despegándose en tamaño y capacidades del cerebro de los chimpancés, nuestro pariente evolutivo más cercano.

La expansión del neocórtex permitió un salto cualitativo de nuestra inteligencia y, con ello, la conversión de la humanidad mediante el lenguaje simbólico en un enjambre compacto de individuos conectados entre sí y capaces de transmitir conocimientos y pensamientos a través del espacio y el tiempo. El lenguaje hablado y escrito nos permite vencer en gran medida a la muerte. Tamaño salto evolutivo se merece un mito como el de Prometeo, como poco.

En nuestro tiempo vital (un parpadeo en la historia de la humanidad) estamos asistiendo al menos a tres avances tecnológicos que tienen dimensión prometeica. Me refiero a la posibilidad de modificar el ADN de los seres vivos, al control de la energía nuclear y al desarrollo de la inteligencia artificial. La primera bomba nuclear se detonó en Los Álamos en 1945, la primera modificación genética fue obra de Herbert Boyer y Stanley Cohen en el año 1973 y podemos fijar la victoria en 1996 de un ordenador IBM sobre Kaspárov, el campeón mundial de ajedrez en su momento, como hito fundacional de la inteligencia artificial. No hablo de la ciencia básica en la que se basan estos inventos, sino de la puesta en práctica de la tecnología que permite conseguir resultados objetivos.

Lo increíble es que las tres tecnologías que cambiarán radicalmente el futuro, solas o en combinación, se hayan desarrollado en tan poco tiempo. El fuego tardó miles de años en mostrar sus efectos transformadores en la evolución de nuestra especie. Pretender adivinar los efectos de estas tres últimas tecnologías disruptivas en el futuro de la Humanidad es un ejercicio apasionante pero completamente inútil. Probablemente necesitaremos un cerebro más grande y evolucionado para captarlos en toda su dimensión.