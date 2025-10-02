Nada cambia, pero todo cambia

Si uno observa el arcoíris del barómetro de verano del Cemop le puede parecer al primer golpe de vista que en la Región de Murcia las encuestas se mueven más que los precios. Ilusión óptica. Si suprimimos los quesitos de los partidos y los reducimos a bloques (derecha e izquierda), observaremos que aquí apenas cambia algo desde 1995. Los dos partidos de derecha siguen sumando el 64% de los votos, un porcentaje sin apenas oscilación, y el número de escaños que el sondeo prevé para ambos es prácticamente el mismo que hace dos años: 31, uno más de los que ahora suman entre PP y Vox. La izquierda apenas se mueve: sus vaivenes de crecimiento y reducción la siguen situando en una oposición sin esperanza, lejos, muy lejos, de la posibilidad de alternativa, incluso con el desplazamiento del PSOE en esta previsión de la segunda plaza parlamentaria. Y esto a pesar de la renovación del liderazgo socialista antes del periodo que abarca el barómetro.

El juego de vasos comunicantes se produce entre PP y Vox. Ahí está el baile. Un baile que no afecta a la estructura sociológica de la derecha más que en el hecho bien visible de su radicalización. El PP, que en las últimas elecciones había conseguido ‘la mayoría necesaria’ para gobernar en solitario que predicaba su presidente, López Miras, ve cómo Vox lo desplaza a una situación de futura dependencia. Y no está escrito que los abascales dejen de crecer por efecto de su propio impulso.

Los populares han reformulado, precisamente en Murcia, su política sobre inmigración en el supuesto de que este asunto es el brazo tractor de Vox. Su propósito ha sido tomar en consideración el malestar ciudadano que alienta y promueve la extrema derecha tomando en consideración su discurso, pero estableciendo medidas más moderadas. El propio López Miras sugería ayer que el Gobierno central debe ocuparse del acogimiento de menores extranjeros como solución para despejar una cuestión en la que Vox le obliga a ceder. Pero Vox no quiere un cambio administrativo, sino la deportación. Y en este debate interno de las derechas va ganando el trazo grueso. La izquierda necesita ponerse a pensar. Pero el PP también.