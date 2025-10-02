Mirar el mundo exterior es deprimente, pero no queda más remedio porque están pasando cosas terribles. Personajes diabólicos como Trump, Netanyahu, Putin, Xi Jinping..., los amos del mundo, lo ocupan todo. No importa que hablen de paz o de guerra, de democracia o dictadura, para ellos no parece haber diferencias. Hace unas semanas, el desfile militar en Pekín simbolizaba la aurora de una era de desorden, donde la fuerza será la única ley.

Los amos del mundo

La imagen de Xi Jinping marchando con Putin y Kim Jong Un fue más que una escenografía de poder. Era la proclamación de un bloque dispuesto a disputar a Occidente, o lo que queda de él, el derecho de fijar las reglas. Tras los discursos en los que se hablaba de igualdad y respeto entre naciones, el desfile de misiles supersónicos, drones asesinos y columnas de soldados robotizados era presentado como la garantía de paz, como si hubieran leído del revés a George Orwell, convirtiendo su denuncia en estrategia de poder, haciendo de la propaganda un antidiccionario con el que degradar el lenguaje para volverlo confuso y manipulable: «La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza».

Ahora es Donald Trump quien despliega una estrategia igualmente peligrosa, más angustiosa puesto que lo hace desde la democracia. Sus discursos recientes convierten las ciudades estadounidenses en campos de entrenamiento para las Fuerzas Armadas y presenta a sus propios conciudadanos como enemigos a los que derrotar. Trump demoniza a sus opositores y pretende reclutar a los militares para su cruzada política: «Estamos sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme, se les puede eliminar. Estas personas no tienen uniforme. Pero estamos siendo invadidos desde dentro», dijo para justificar el despliegue de tropas en ciudades del país. Lo que Xi exhibe hacia fuera, Trump lo experimenta hacia dentro como militarización de la vida política. En apenas nueve meses de gobierno, Trump ha recortado libertades fundamentales, levantado muros a la inmigración, hostigado a la prensa y socavado las instituciones. La violencia política aumenta y, con ella, el miedo.

Todos ellos coinciden en algo: usan la retórica de guerra y paz de forma intercambiable. Para los amos del mundo, la paz es solo una pausa nacida del sometimiento o el miedo. Putin lo demuestra con la invasión de Ucrania bajo el pretexto de defender al pueblo ruso, Trump haciendo del debate democrático una cuestión de lealtad o traición y Netanyahu convirtiendo en verdugos a quienes fueron víctimas. Todos ellos, con estilos distintos, representan el mismo tipo de liderazgo: concentración de poder, exaltación de la fuerza. Nos llevan rápidamente hacia un futuro desconocido.

¿Qué queda entonces? ¿Cómo hacer frente a sus exhibiciones de fuerza? Asumir nuestra condición de rehenes, pero despertar, resistir, levantar la voz, defender los verdaderos valores de la civilización, abandonar la lógica de la violencia, no ser cómplices. No aceptar la normalidad.