El estudio del cerebro por la neurociencia cognitiva nos desvela que el olvido es un mecanismo eficaz para el cerebro. Una de sus utilidades es evitar el colapso. La capacidad cerebral es limitada y olvidamos para poder seguir aprendiendo. Como quiera que podemos retener aquella información que nos interesa, podríamos decir que la memoria es selectiva.

Los estudiantes y los opositores hacen un esfuerzo deliberado por retener información por un tiempo más o menos prolongado. También lo hacen los actores, con sus capacidades miméticas especialmente apreciadas por los espectadores. Los músicos fijan las secuencias y combinaciones de sonidos que han de reproducir con cadencia rítmica. El sumiller graba en una memoria más primitiva y ancestral, olores y sabores, que luego reconoce en su pericia para descomponer los aromas de un vino, o componerlos en maridaje con otros caldos y texturas.

Wendy es una perrita yorkshire de pelaje aterciopelado y sedoso, vivaces ojillos oscuros y un movimiento tintineante, como si caminara con cascabeles. Se mueve por los rincones de la casa con la inteligencia de un perro bodeguero que ha de mantener limpia de alimañas la estancia.

Si podemos retener y almacenar la información que precisamos, también debería de ser posible olvidar con la misma voluntad selectiva. Pero el cerebro parece funcionar de una manera más aleatoria y olvidamos el nombre de un actor al que hemos visto cientos de veces.

Wendy murió este pasado verano. Dado que llevaba años sin verla, en mi memoria sigue siendo una perrita vivaz y avispada que serpentea entre los muebles de una casa veraniega para juguetear con aquellos que sabe más proclives. Las estancias por las que se mueve pertenecen a un mundo que dejó de ser el mío hace ya varios lustros, un espacio y un tiempo que olvidé deliberadamente.

Poco después, tuve una gatita atigrada que me acompañó el tránsito hacia la desmemoria. Canela, que así se llamaba y también conjugo en pasado, se encaramaba sobre mí cuando estaba recostado y medio adormecido en el sofá y su olor y su calor siguen presentes en mi memoria como si estuviera conmigo, ronroneando sobre mi pecho.

Aquel tiempo de Wendy pasó a la cara oculta de la luna. Fue borrado no sin cierto duelo. Tardé en aprender a olvidar, como cantaba Sabina, más de 19 días y 500 noches y un día desapareció. La noticia me trae el recuerdo de Wendy que, al modo de Virgilio con Dante, me guía por los rincones de la memoria hasta un tiempo que es pretérito anterior más que indefinido.

No tengo atisbo de nostalgia de aquella vida, pues lo que queda es indolencia. ¡Pero, vaya! Tengo dos hijos que valen tanto más que los mejores recuerdos. Pero ellos son presente y futuro, tiempos verbales aún por conjugar.

«Qué será, será», cantaba Doris Day. La vida continúa, con nuevas felices e infelices, pequeñas cosas que nos hacen palpitar y a veces nos impulsan como una vela al viento. De vez en cuando la vida, como dice Serrat, nos besa en la boca... y el último beso vale más que todos los anteriores.

La noticia de la muerte de Wendy me devuelve al país de Nunca Jamás -Neverland en la geografía de James Matthew Barrie –. Hoy la sigo por los rincones del olvido. La veo en un parque jugar al pille con un grupo de chiquillos. Son los niños perdidos que corren tras ella; cuando alguno se aparta, agotado, se le acerca y le tienta abrazando sus piernas con sus cortas patitas. La escucho subir las escaleras desde el piso de abajo, porque me ha rastreado al abrir la puerta de una casa que fue; pronto saldrán mis hijos y se escabullirán de mis besos para juguetear con Wendy que, tumbada bocarriba, espera sus cosquillas para enredarse entre sus manos. Cuando su dueña la coge para regresarla a su casa, lanza lametones sobre nuestras mejillas. Es su forma de besar a quienes quiere.

Pero este viaje al país de Neverland no me devuelve los recuerdos. No hay ningún Edén del que fuera expulsado, ningún paraíso, ningún rastro de lo que pudiera haber sido Peter Pan.

Me pregunto si el olvido consciente puede acaso ser un juego peligroso, pues la edad nos asoma a los abismos del alzheimer. Pero, amable lector, cuando hablo contigo a través de estas páginas, sabes de mis pensamientos, algunas preocupaciones y unas cuantas esperanzas. Es un diálogo que mantenemos tiempo después de la Wendy que ahora es recuerdo. En esta conversación, tal vez hemos aprendido algunas cosas que, si no más sabios, nos han hecho más humanos.

Sabes, Wendy se acercaba a los contertulios y nos olfateaba uno a uno, pero apenas se detenía en aquellos que no le tenían simpatía, como si la querencia también pudiera olerse; sabía de las piernas hieráticas de unos y los pies de otros, que rozaba ligeramente buscando una leve caricia en su costado.

La cuestión para la neurociencia es si olvidamos para sobrevivir o, seguramente, para seguir viviendo.