Dos pollos, Giménez y Mbappé

Papá libra pocos domingos, por lo que exprime bien esos días raros y siempre sale con algún planazo. Primero me habló de un Yeclano-Lorca Deportiva de Segunda RFEF. Pero una categoría en la que no hay un gordo por equipo es demasiado profesional para él. «Fer, te recojo en tal sitio dentro de cinco minutos», me dijo. Y en un abrir y cerrar de ojos me vi montado en un coche camino de San Javier, donde el equipo local se enfrentaba al Algezares en la cuarta jornada de Preferente, conocida popularmente como liga del Fútbol Champán.

En la puerta del campo, dos chiquillos vendían papeletas para la rifa. Algunos de los premios eran un viaje (seguramente a un sitio con tanto glamour como el encuentro), una paella y, atención, dos pollos. Two chickens. Un pollo y otro pollo. No pude sino comprar una papeleta. Antes del descanso, los chavales pasaron de nuevo delante de mí, moviéndome a duplicar mi apuesta, porque dos pollos por dos euros me parecía una ganga. No tenía claro cuál sería el formato de mi botín avícola. Con la euforia del momento me imaginé que me tocaban dos pollos vivos. Tampoco sabía qué hubiera hecho yo con mis nuevos amigos. Seguramente se los hubiese regalado a aquellos gitanos vallisoletanos a los que les robaron sus gallos (aunque tendría yo que averiguar el sexo de mis pollos, valiéndome de la figura del sexador, descubierta para muchos por Luis Aragonés).

Antes del partido me tomé en la cantina un café con leche delicioso. Allí, mi padre se puso a bromear con un muchacho que llevaba la camiseta del Real Madrid:

—Tú eres del Barcelona, ¿no? —le preguntó.

—No, yo soy del San Javier, después del Murcia y luego del Madrid —respondió el chaval.

A mí la respuesta me pareció muy sensata, porque en aquellos estadios gigantes no rifan pollos. Se sentó frente a nosotros en la grada nuestro madridista remoto. En su espalda se leía «Mbappé 9». La serigrafía no estaba a la altura de su predilección por aquella prenda, porque los lavados frecuentes empezaban a deteriorarla considerablemente. Junto a él se sentó otro amigo, también con una elástica del conjunto blanco («Giménez 7»), aunque color butano. A este no le preguntamos de qué equipo era, pero intuyo que también le tiraría más el San Javier, pues en el Bernabéu no puede salir a jugar en el descanso hasta que empieza la segunda parte.

Claudio, irreducible aficionado de tribuna y transistor, nos contó un gol del Murcia anulado por el VAR. Pero en Preferente solo hay bar, con «b» de burro, palabra que designa al telefutbolero que prefiere el sofá y la pantalla al equipo de su pueblo.