A Núñez Feijóo lo cambió Madrid

La postura mostrada por, Alberto Núñez Feijóo, sobre los inmigrantes, ante los presidentes autonómicos del Partido Popular, en una reunión celebrada el fin de semana en Murcia, nos mostró a un Feijóo, tan distinto al que conocimos hace años, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, que nos hizo reflexionar sobre la evolución que el ser humano puede llegar a experimentar, a lo largo de su vida, y no siempre para mejor.

Porque cuando le oímos decir eso de restringir las ayudas sociales a los inmigrantes, de expulsiones inmediatas por no sé qué entelequias, o de implantar un duro sistema de visados, entre otras cosas que vienen a endurecer la entrada y estancia de inmigrantes en España, no pudimos por menos de acordarnos de aquel otro, Núñez Feijóo, que, en 2018, fue el primer presidente autonómico en ofrecerse a acoger a los más de 600 migrantes del barco Aquarius: un buque humanitario utilizado por Médicos sin Fronteras, entre otras ONGs, y que utilizaba expresiones como «primero hay que intentar mantener a esas personas y acogerlas por razones humanitarias, pero esto España lo ha estado haciendo siempre». Sí, estas fueron palabras de aquel presidente gallego que incluso llegó a enfrentarse a quienes dentro de su partido alertaban de «un posible efecto llamada».

Pero aquel hombre moderado, de claro matiz de centro político, se nos ha convertido en alguien a quien es difícil de reconocer, al hacer suyo un discurso con el mismo hilo conductor que une los mensajes de personajes como Donald Trump, o Santiago Abascal. Los mismos de Meloni y otros muchos que pueblan este mundo cada vez más inhumano, pero nunca nos pudimos imaginar que un partido que, hasta ahora, se proclamaba de centro —con ese alegato es imposible mantener estos principios—, pudiera ponerse a la altura de lo que Núñez Feijóo reflejó en un discurso, pelín xenófobo y racista.

Una de las propuestas de Feijóo es «vincular la residencia a un contrato de trabajo, con el objetivo de evitar que los subsidios se conviertan en un modo de vida». ¿De verdad esta gente convierte los subsidios en su modo de vida? Yo invitaría al señor Feijóo a darse una vuelta, entre otros, por los campos de Cartagena, por ejemplo, por los de Elche y Torre Pacheco —donde la ultraderecha hizo de las suyas—, y contemple el color de la piel de todos los trabajadores que a las cuatro de la tarde—sí, a las cuatro de la tarde—con cuarenta grados a la sombra, laboran en sus llanuras. Ni un trabajador de piel clara. Todos morenos, muy morenos, y no por el sol que en esos sembrados brilla de manera especial.

Lo que deberían de vigilar los políticos es que, esos trabajadores que pueblan los campos de esta tierra, y de otras muchas tierras, estén dados de alta en la Seguridad Social y gocen de los mismos derechos que los trabajadores españoles, de piel blanca, que se niegan a dedicarse a eso.

Por cierto, el señor Núñez Feijóo conoce, perfectamente, que la inmigración es un motor clave del desarrollo económico en España, que aporta una parte muy significativa del crecimiento del PIB y la creación de empleo: especialmente por el envejecimiento de la población española, que hace que los trabajadores extranjeros cubran puestos en sectores que muchos españoles rechazan.

Sí, la mano de obra extranjera, complementa la labor de los trabajadores nacionales, no los aparta. Feijóo lo sabe. Por eso desconciertan tanto esos bandazos que está dando en materias en las que no debería de compartir criterio con formaciones como Aliança Catalana, Vox y Junts, pongamos por caso, que atesoran discursos racistas y xenófobos.

Las elecciones en este país se ganan desde un discurso de centro-izquierda o de centro-derecha, —aunque después se desarrolle la política que se puede—, pero Feijóo lo olvidó.

Sí, lo cambió Madrid.