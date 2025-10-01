Matar la gallina de los huevos de oro

Todo emprendedor lo sabe, por experiencia propia o por los manuales de gestión que ha estudiado: una empresa que no avanza es una empresa condenada al cierre. Y lo mismo se puede predicar de los sectores económicos: un sector industrial que retrocede es un sector condenado a la extinción. Y eso es lo que está ocurriendo con el sector turístico en nuestro país a pesar de los datos de la propaganda oficial.

Todas las previsiones son que este año alcanzaremos el pico de visitantes y gasto turístico. A partir del año que viene todo irá a menos. El hecho de que una parte importante de la población de este país se haya convencido de que el turismo es algo malo es culpa de un Gobierno que abraza todas las causas populistas que parecen de izquierdas sin distinción de matices. De ahí su lucha denodada por demonizar los apartamentos turísticos, a los que culpa nada menos que de provocar la crisis del alquiler y la escasez de la vivienda. El Gobierno ha elegido ese chivo expiatorio siguiendo la estela de gobiernos municipales como el de Ada Colau en Barcelona o Manuela Carmena en Madrid. Incluso ha habido manifestaciones del sindicato de inquilinos ante las agencias inmobiliarias, como si ellas fueran culpables de que Gobierno, Comunidades autónomas y los propios Ayuntamientos lleven dos décadas sin promover o al menos fomentar la construcción de viviendas.

El caso es que el turismo da señales de extenuación. En un estudio reciente se concluía que ya hay una docena de provincias españolas que recibirán menos turistas este año que el pasado. La tendencia seguirá el próximo año y ya afectará a las provincias tradicionalmente más turísticas. A la desaparición de apartamentos turísticos se suma un clima ciudadano de oposición a la turistificación de las ciudades, con su correspondiente denigración e insultos a los propios turistas que nos visitan.

Cuando nos enfrentemos a la desertificación de los centros históricos y al vaciamiento de los destinos de sol y playa vendrán las madres mías y la reflexión de cuando este país decidió matar una industria que era una auténtica gallina que ponía huevos de oro.