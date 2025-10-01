Lucas gobierna con el programa de Conesa

Francisco Lucas / Juan Carlos Caval

Tiene gracia. En las primarias para elegir al líder socialista murciano se enfrentaron dos candidatos entre los que era difícil detectar una diferencia sustantiva. Los dos se proclamaban sanchistas, todo lo demás eran matices colaterales. Éstos se pusieron de manifiesto en el debate que mantuvieron, teóricamente importantes para ellos, aunque irrelevantes para la audiencia general. Pero si aguzamos la atención acerca de estos matices observaremos que el ganador, Francisco Lucas, mantuvo en ese debate unas posiciones de las que ha renunciado en favor de las que exponía su oponente, Conesa. Si nos tomáramos en serio estas cosas tendríamos que concluir que Lucas está gobernando el partido con el programa de su contrincante, que perdió por los pelos.

Conesa refutaba que el partido en Murcia pudiera ser dirigido desde Madrid mientras que el diputado en el Congreso, Lucas, afirmaba que era importante estar integrado en la pomada nacional, donde se decidían las cosas. Sin demasiada transición, el ganador de aquellas primarias ha aterrizado en Murcia como delegado del Gobierno, dando la razón a su oponente.

Conesa apelaba en aquel debate a la potencialidad del aparato institucional del partido, es decir, a los distintos cargos socialistas del Gobierno central, para que explicaran en la Región sus iniciativas y sus inversiones. La pasada semana, un ministro de Sánchez, Jordi Hereu, montó su campamento durante varios días por estos lares para inaugurar cosas en las que su departamento, el de Industria y Turismo, había puesto algunos eurillos. Lo que predicaba Conesa. Y cabe sospechar que esta presencia será la antesala de otras visitas, en pasarela ministerial, con periodicidad como poco quincenal. Recemos para que traigan a los presentables.

Mientras Lucas aplica el programa que le discutió a Conesa echamos de menos el suyo propio, como ese ‘Gobierno en la sombra’ que iba a marcar al institucionalmente constituido, propuesta que ya calificamos en su momento de ocurrencia sin recorrido. Hasta ahora, lo que está al sol es el programa de Conesa.